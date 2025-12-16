FLAMAX завоевал три награды конкурсов качества

Комплексное решение для хранения и подачи воды стало лауреатом конкурсов «100 лучших товаров и услуг Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России»

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

16 декабря в Казанской ратуше состоялась торжественная церемония вручения наград ежегодного конкурса «100 лучших товаров России» и «100 лучших товаров и услуг Республики Татарстан».

Второй год подряд в числе победителей производственное предприятие FLAMAX. В этот раз в его активе три награды. Комплексное решение для хранения и подачи воды — альтернатива водонапорным башням Рожновского — стало лауреатом конкурсов «100 лучших товаров и услуг Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России».

Индивидуальной наградой, нагрудным знаком «Отличник качества», награжден директор завода FLAMAX Сергей Кондаков.

— Два года подряд мы на пьедестале почета, и это очень достойный результат, который отражает высокое качество нашей работы и производимого продукта, — отметил генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Хочу поздравить с такой отличной оценкой экспертного жюри не только наш коллектив, но и наших партнеров. Стремление предоставить лучший возможный сервис стимулирует постоянное движение вперед. Мы уверены в качестве наших решений и технологий. В прошлом году знак «100 лучших товаров России» получили сборные стальные резервуары для хранения воды питьевого, технического и противопожарного запаса, в этом году — комплексное решение для хранения и подачи воды. Благодарю нашу большую команду! Отдельно отметим вклад производственной площадки, на которой работа в области контроля качества выпускаемой продукции имеет первостепенное значение. Считаю, что победа в конкурсах была бы невозможной без участия каждого специалиста. Благодарю экспертов за высокую оценку, клиентов и партнеров за поддержку и доверие! Вместе мы будем продолжать работать для того, чтобы укрепить промышленный потенциал Республики Татарстан и России!

