Минфин Великобритании дал отсрочку на «сворачивание» операций с нефтяной компанией до 31 января следующего года

«Татнефть» сохранит доступ к британскому рынку до февраля 2026 года. Минфин Великобритании дал отсрочку на «сворачивание» операций с нефтяной компанией до 31 января следующего года. Об этом сообщает «Интерфакс».

В список отсрочки также вошли «РуссНефть», «ННК‑Ойл» и «Русснефтегаз групп». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства королевства.

Напомним, что ранее четыре нефтяные компании попали в санкционный список Лондона. Всего были введены ограничительные меры против 24 физических и юридических лиц, включая эмиратскую компанию Saphira Energy и трейдеров Redwood Global Supply и Tejarinaft.

