Россия обошла США и стала четвертым поставщиком СПГ в Южную Корею

Стоимость импортированного корейскими потребителями российского СПГ составила $162,9 млн

Фото: Максим Платонов

В ноябре 2025 года объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Южную Корею вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув максимального показателя за последние 2 года и 8 месяцев. По итогам месяца Россия обошла США и заняла четвертую позицию среди крупнейших поставщиков СПГ в страну, сообщает РИА «Новости».

Стоимость импортированного корейскими потребителями российского СПГ составила $162,9 млн. В годовом выражении рост поставок достиг 15%. За одиннадцать месяцев текущего года объем поставок увеличился на 5% и составил $1,19 млрд. Общий объем импорта СПГ в Южную Корею в ноябре достиг $1,67 млрд. Лидером поставок стала Австралия с показателем $508,9 млн. Следом расположились Малайзия ($354,2 млн) и Катар ($322,1 млн). США заняли пятую позицию с объемом поставок $119,2 млн.

Ранее Евросоюз согласовал поэтапный отказ от импорта российского газа.

Наталья Жирнова