Международные активы «Лукойла» могут перейти к американскому банку Xtellus Partners

Компания предложил обменять ценные бумаги «Лукойла», находящиеся в распоряжении американских инвесторов, на глобальные активы российской компании

Фото: Максим Платонов

Американский банк Xtellus Partners рассматривается как основной претендент на приобретение международных активов компании «Лукойл». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно имеющейся информации, сделка может быть реализована в безналичной форме: Xtellus Partners предложил обменять ценные бумаги «Лукойла», находящиеся в распоряжении американских инвесторов, на глобальные активы российской компании. При этом конкуренция за зарубежные активы «Лукойла» достаточно высока — в процессе участвуют около десяти компаний, среди которых инвестиционная фирма Carlyle и нефтегазовая корпорация Chevron.

Интерес к активам «Лукойла» проявила и венгерская нефтегазовая компания MOL. По данным Reuters, опирающегося на три независимых источника, MOL намерена приобрести нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и топливные станции «Лукойла» в европейских странах, а также доли в производственных проектах на территории Казахстана и Азербайджана.

Ситуация развивается на фоне санкционных ограничений. В октябре Министерство финансов США включило «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 их дочерние структуры в новый пакет санкций. Однако 10 декабря американский Минфин предоставил временное разрешение на проведение операций, связанных с продажей зарубежных активов «Лукойла», — срок действия разрешения истекает 17 января 2026 года.

Рената Валеева