У Boeing 777 при взлете в США отказал двигатель

Это уже не первый случай технических проблем с двигателями самолетов компании

Фото: Реальное время

У Boeing 777 при взлете в США отказал двигатель. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании United Airlines, следовавшим рейсом в Токио. Из-за технической неисправности экипаж был вынужден выполнить возврат в аэропорт Даллеса.

Как сообщает RT, пилоты провели стандартную процедуру сброса топлива перед посадкой. После приземления на территории аэропорта возник небольшой пожар, причины которого устанавливаются. На борту воздушного судна находились 275 пассажиров и 15 членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается, что это не первый случай технических проблем с самолетами Boeing. В июне командир экипажа упавшего в Индии Boeing 787 сообщал о проблемах с двигателями.

Наталья Жирнова