Что будет на месте галереи «Румия» в Саначинском переулке?

И сохранят ли ее главное украшение — мозаику Рифката Вахитова?

Рифкат Вахитов на фоне галереи «Румия». Фото: предоставлено Вячеславом Кириллиным

Что будет с мозаикой Рифката Вахитова на здании галереи «Румия» в Казани, в котором, возможно, появится новый отель? Этот вопрос озаботил краеведов на этой неделе. Как говорят проектировщики, в их планах: панно сохранить и разместить его в соседнем саду. Впрочем, эксперты отмечают: перенос мозаики — процесс очень и очень непростой.

Мини-отель на семь номеров

В начале декабря мэр Казани Ильсур Метшин провел заседание рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности в историческом поселении Казани, где было рассмотрено 20 проектов, которые инвесторы планируют построить в центре города.

Среди них — «план строительства мини-отеля на семь номеров по ул. Большая Красная». Именно его изображение на экране попало в фоторепортаж пресс-службы мэрии. Как можно увидеть, высотность отеля варьируется от двух до четырех этажей.

— Саначинский переулок вроде бы очень небольшой и тихий, но есть то, что важно увидеть вживую. Например кооперативный дом на Большой Красной, 59 — это 1934 год. Над окнами клинчатые перемычки, на стенах — старые фарфоровые изоляторы. Здесь жил, например, один из главных татарских филологов Мухаметхан Фазлуллин, автор азбуки на татарской латинице, — говорит Иван Ротов, историк, главный редактор краеведческого проекта «Крот Казанский», автор канала «Прохладная история» и аспирант кафедры социальной философии КФУ, один из авторов аудиогида по этому району.

Ротов указывает, что рядом, в Саначинском переулке, уже стоит четвертый дом, который построил лесопромышленник Лаврентий Матвеевский. Сейчас у него надстроен второй этаж, здесь размещается гимназия. А в целом, указывает Ротов, здесь много «советского шика»:

— Обкомовские дома — 57а и 57б на Большой Красной. Второй важно обойти вокруг. Там самая красота — окна смотрят на реку Казанку. Это советская неоклассика, — отмечает Ротов. — А рядом — 65-й дом — это уже модернизм. Мне очень нравится, что вроде бы коробка, но фасад украшают стилизованные мерлоны — зубцы крепостной стены. Получается, что этот правительственный дом — продолжение Кремля.

Пустырь напротив — место интендантских, то есть военных складов. Считается, что галерея «Румия» — это и есть часть складских помещений XIX века, то ли военных, то ли купца Матвеевского. Здесь в 1996 году художник Рифкат Вахитов открыл первую в Татарстане частную картинную галерею, назвав ее в честь второй жены «Румия», и украсил ее мозаикой. Вот на месте галереи «Румия» и может появиться отель.

Проект отеля — в верхнем углу. взято с сайта kzn.ru

Многожанровый художник-долгожитель

Рифкату Вахитову сейчас 87 лет, он из Ижевска, образование получил в Казанском художественном училище и Харьковском художественном институте, преподавал в различных городах. Его самые известные работы в городе — мозаики на станции метро «Площадь Тукая» по поэме «Новый Кисекбаш» и стихотворению «Родная деревня». Отметим, что и их состояние вызывает вопросы, ведь моют их водой под сильным напором их из обычных брандспойтов.

В целом Вахитов — художник многожанровый, в частности у него написана серия картин о Волжской Булгарии, Казанском ханстве, есть множество портретов именитых деятелей от Шигабутдина Марджани до Мирсаида Султан-Галиева. Также у него имеется целая галерея портретов председателей Госсовета РТ. В 2013 году он получил звание «Народный художник Республики Татарстан». Кроме России, работал в Ташкенте. Немало у него турецких пейзажей.

В 2009 и 2011 годах Вахитова выдвигали на премию имени Габдуллы Тукая. По нашей информации, в следующем году также планируется представить его кандидатуру на соискание.

— Вахитов — пример творческого долголетия. Он работал в разных жанрах. И если посмотреть на творчество Вахитова 60-х и 80-х годов, даже кажется, что это делали разные люди, что также показательный пример творческого роста, — отмечает и. о. гендиректора Национального музея РТ Айрат Файзрахманов.

Интересно, что в дни, когда началась история с сохранением мозаики, краевед Вячеслав Кириллин, поднявший информационную волну, выступил модератором на творческой встрече с Вахитовым в центре современного искусства «Смена».

— Она в хорошем состоянии, никто ее брандспойтом не обрабатывает, — шутил на этой встрече Вахитов, а также рассказал про саму галерею:

— Это был художественный салон, там проходили творческие встречи, туда приходили музыканты, которые занимались национальной музыкой. Все проходило очень тепло.

Панно в метро. Вячеслав Кириллин

Можно ли перенести мозаику?

Сейчас зданием, где размещалась галерея, владеет Билал Ахметов (ООО «Эндоваскуляр»). Проект гостиницы разработал Олег Маклаков. По его словам, мозаику планируется сохранить и смонтировать в прилегающем к зданию саду.

При этом у художника-монументалиста Ильнура Сиразиева есть сомнения по этому вопросу, ведь современные архитекторы с мозаикой обычно не работают:

— Многое зависит от того, насколько это мелкая мозаика. Но, по сути, демонтаж осуществляется следующим образом: мозаику калькируют, потом сбивают долотом каждый элемент, а после собирают по схеме.

Так что можно сказать, учитывая, что мозаика находится на кирпичной основе, процесс ее сохранения непростой.

Добавим, что сейчас в галерее находится магазин комнатных растений «Природа store». Очевидно, что в случае начала подготовительных работ ему придется покинуть помещения, и если это случится зимой, то может оказаться непоправимым для растений. Впрочем, впереди у проекта отеля — комиссия раиса республики.