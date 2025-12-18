Что будет на месте галереи «Румия» в Саначинском переулке?
И сохранят ли ее главное украшение — мозаику Рифката Вахитова?
Что будет с мозаикой Рифката Вахитова на здании галереи «Румия» в Казани, в котором, возможно, появится новый отель? Этот вопрос озаботил краеведов на этой неделе. Как говорят проектировщики, в их планах: панно сохранить и разместить его в соседнем саду. Впрочем, эксперты отмечают: перенос мозаики — процесс очень и очень непростой.
Мини-отель на семь номеров
В начале декабря мэр Казани Ильсур Метшин провел заседание рабочей группы по вопросам градостроительной деятельности в историческом поселении Казани, где было рассмотрено 20 проектов, которые инвесторы планируют построить в центре города.
Среди них — «план строительства мини-отеля на семь номеров по ул. Большая Красная». Именно его изображение на экране попало в фоторепортаж пресс-службы мэрии. Как можно увидеть, высотность отеля варьируется от двух до четырех этажей.
— Саначинский переулок вроде бы очень небольшой и тихий, но есть то, что важно увидеть вживую. Например кооперативный дом на Большой Красной, 59 — это 1934 год. Над окнами клинчатые перемычки, на стенах — старые фарфоровые изоляторы. Здесь жил, например, один из главных татарских филологов Мухаметхан Фазлуллин, автор азбуки на татарской латинице, — говорит Иван Ротов, историк, главный редактор краеведческого проекта «Крот Казанский», автор канала «Прохладная история» и аспирант кафедры социальной философии КФУ, один из авторов аудиогида по этому району.
Ротов указывает, что рядом, в Саначинском переулке, уже стоит четвертый дом, который построил лесопромышленник Лаврентий Матвеевский. Сейчас у него надстроен второй этаж, здесь размещается гимназия. А в целом, указывает Ротов, здесь много «советского шика»:
— Обкомовские дома — 57а и 57б на Большой Красной. Второй важно обойти вокруг. Там самая красота — окна смотрят на реку Казанку. Это советская неоклассика, — отмечает Ротов. — А рядом — 65-й дом — это уже модернизм. Мне очень нравится, что вроде бы коробка, но фасад украшают стилизованные мерлоны — зубцы крепостной стены. Получается, что этот правительственный дом — продолжение Кремля.
Пустырь напротив — место интендантских, то есть военных складов. Считается, что галерея «Румия» — это и есть часть складских помещений XIX века, то ли военных, то ли купца Матвеевского. Здесь в 1996 году художник Рифкат Вахитов открыл первую в Татарстане частную картинную галерею, назвав ее в честь второй жены «Румия», и украсил ее мозаикой. Вот на месте галереи «Румия» и может появиться отель.
Многожанровый художник-долгожитель
Рифкату Вахитову сейчас 87 лет, он из Ижевска, образование получил в Казанском художественном училище и Харьковском художественном институте, преподавал в различных городах. Его самые известные работы в городе — мозаики на станции метро «Площадь Тукая» по поэме «Новый Кисекбаш» и стихотворению «Родная деревня». Отметим, что и их состояние вызывает вопросы, ведь моют их водой под сильным напором их из обычных брандспойтов.
В целом Вахитов — художник многожанровый, в частности у него написана серия картин о Волжской Булгарии, Казанском ханстве, есть множество портретов именитых деятелей от Шигабутдина Марджани до Мирсаида Султан-Галиева. Также у него имеется целая галерея портретов председателей Госсовета РТ. В 2013 году он получил звание «Народный художник Республики Татарстан». Кроме России, работал в Ташкенте. Немало у него турецких пейзажей.
В 2009 и 2011 годах Вахитова выдвигали на премию имени Габдуллы Тукая. По нашей информации, в следующем году также планируется представить его кандидатуру на соискание.
— Вахитов — пример творческого долголетия. Он работал в разных жанрах. И если посмотреть на творчество Вахитова 60-х и 80-х годов, даже кажется, что это делали разные люди, что также показательный пример творческого роста, — отмечает и. о. гендиректора Национального музея РТ Айрат Файзрахманов.
Интересно, что в дни, когда началась история с сохранением мозаики, краевед Вячеслав Кириллин, поднявший информационную волну, выступил модератором на творческой встрече с Вахитовым в центре современного искусства «Смена».
— Она в хорошем состоянии, никто ее брандспойтом не обрабатывает, — шутил на этой встрече Вахитов, а также рассказал про саму галерею:
— Это был художественный салон, там проходили творческие встречи, туда приходили музыканты, которые занимались национальной музыкой. Все проходило очень тепло.
Можно ли перенести мозаику?
Сейчас зданием, где размещалась галерея, владеет Билал Ахметов (ООО «Эндоваскуляр»). Проект гостиницы разработал Олег Маклаков. По его словам, мозаику планируется сохранить и смонтировать в прилегающем к зданию саду.
При этом у художника-монументалиста Ильнура Сиразиева есть сомнения по этому вопросу, ведь современные архитекторы с мозаикой обычно не работают:
— Многое зависит от того, насколько это мелкая мозаика. Но, по сути, демонтаж осуществляется следующим образом: мозаику калькируют, потом сбивают долотом каждый элемент, а после собирают по схеме.
Так что можно сказать, учитывая, что мозаика находится на кирпичной основе, процесс ее сохранения непростой.
Добавим, что сейчас в галерее находится магазин комнатных растений «Природа store». Очевидно, что в случае начала подготовительных работ ему придется покинуть помещения, и если это случится зимой, то может оказаться непоправимым для растений. Впрочем, впереди у проекта отеля — комиссия раиса республики.
