Бабенко справился и без Ларионова: как «Ак Барс» вел в счете, но все равно проиграл СКА

Питерцы одержали волевую победу над «барсами» без своего заболевшего тренера

«Ак Барс» проиграл СКА со счетом 2:3 в очередном матче в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Встреча в Санкт-Петербурге сложилась для казанцев нестабильной. Первые 30 минут игры подопечные Анвара Гатиятулина превосходили соперника, но затем что-то в механизмах команды сломалось. В итоге питерцы воспользовались шансом и одержали волевую победу. Подробности — в материале «Реального времени».

Снова без Галимова и Билялова



Изначально матч в Санкт-Петербурге должен был состояться 22 декабря. Однако после переезда «Шанхайских Драконов» в Северную столицу, организаторы чемпионата перенесли 10 игр питерцев. В том числе встречу с «Ак Барсом», которую сдвинули на четыре дня назад. В итоге в календаре у казанцев образовалось внушительное окно из шести дней без матчей на следующей неделе.

Перенос случился совсем некстати для «барсов». Сразу несколько лидеров команды простудились во время перерыва на Кубок Первого канала и до сих пор не успели вылечиться. С «проплешинами» в составе казанцы уже сыграли с «Салаватом Юлаевым» (6:3), где тренеры не могли рассчитывать на Тимура Билялова, Артема Галимова, Константина Лучевникова, Никиту Дыняка и Владимира Алистрова. С уфимцами «Ак Барс» справился, но с крепким СКА такой «финт» мог не пройти. Питерцы подходили к противостоянию с «барсами» с четырьмя победами в пяти последних матчах.

В итоге в ростер «Ак Барса» смог вернуться Дыняк. Билялов, Галимов и Пустозеров снова остались вне заявки, а Алистров и Лучевников вовсе не полетели в выездную серию. Зато в состав попали 18-летний нападающий Егор Потапов и 19-летний защитник Игорь Бардин. В воротах с первых минут вышел Максим Арефьев, которого в запасе страховал 19-летний Михаил Коновалов.

У СКА по причине болезни игру пропускал главный тренер Игорь Ларионов. Рулевой питерцев ранее не смог присутствовать на тренерском мостике в недавнем матче с «Драконами» (4:1). Вновь его замещал Юрий Бабенко, который в свое время работал в Казани в штабе Олега Знарка и Зинэтулы Билялетдинова.

Упустили нить игры с середины второго периода

Ключевым для «Ак Барса» стала первая половина игры. После долгой раскачки в начале матча казанцы затем отвоевали себе преимущество. Начиная с 7-й минуты «барсы» методично принялись раскачивать оборону соперника. Игроки гостей раз за разом оказывались свободными перед воротами и были близки к тому, чтобы открыть счет. Но поразить вратаря СКА удалось ближе к концу периода. Никита Лямкин бросил издали, а Александр Хмелевский подправил шайбу в сетку — 0:1.

Далее подопечные Анвара Гатиятулина обязаны были реализовывать несколько опасных моментов у ворот Сергея Иванова. Голкипер проявил себя выше всяких похвал и справился со всеми угрозами от казанцев. «Ак Барс» при этом пару раз играл в большинстве. Однако каких-то дивидендов с розыгрыша «лишнего» выудить не получилось. «Барсы» снова оказались беззубыми в этом компоненте игры, и вопросы к работе тренера Константина Шафранова продолжают копиться.

А вот с середины второго периода у «Ак Барса» случился какой-то надлом. То ли команда психологически подсела, то ли сказались последствия болезни у лидеров. Поворотным моментом стал эпизод с обоюдным удалением. Арбитры неожиданно пошли смотреть видеоповтор мини-стычки Дмитрия Яшкина и Михаила Воробьева. Судьи разглядели попытку колющего удара со стороны игрока гостей и выписали тому четырехминутный штраф. При этом в штрафбокс отправился и Воробьев, которого наказали двумя минутами за толчок.

СКА же свои моменты использовал. Причем все три шайбы были связаны с попытками большинства. Еще до странного удаления Яшкина СКА сравнял счет. Действуя в формате «5 на 4» питерцы быстро довели шайбу до свободного Марата Хайруллина, а 61-й номер армейцев распечатал Максима Арефьева — 1:1. В третьем периоде хозяева упустили две минуты реализации «лишнего», но сразу же после этого забили второй гол. Останавливая прорыв соперника, Митчелл Миллер сбил с ног Арефьева и нападающий СКА Матвей Поляков поразил пустые ворота — 2:1. Далее казанцы еще дважды удалились, позволив хозяевам уйти в отрыв в счете. Сергей Плотников точным броском сделал результат на табло 3:1.

В концовке «Ак Барс» получил право на реализацию большинства, и Миллер сократил отставание — 3:2. Казанцы устроили финальный навал, в котором дважды в пустые ворота могли забить хоккеисты СКА. В итоге питерцы устояли и добыли волевую победу.

«Сложно весь матч доминировать»

Если смотреть сугубо на счет, то покажется, что «Ак Барс» был близок сравнять счет и увезти очки из Санкт-Петербурга. На деле же, «барсы» заслуженно уехали с нулем очков. СКА с каждым периодом только прибавлял и в заключительной двадцатиминутке превосходил казанцев абсолютно во всем. Стоит признать, что Бабенко, замещавший «профессора» Ларионова, провел отличный матч-менеджмент. Своими действиями по ходу встречи тренер заслужил получить шанс поработать самостоятельно главным тренером в КХЛ.

Рулевой же «Ак Барса» Анвар Гатиятулин не стал оперативно искать причины снижения эффективности своей команды во второй половине игры. Тренер ограничился стандартной в таких ситуациях фразой — подвела реализация моментов. Осенью он сказал, что за сезон лишь десять раз воспользуется этой «отмазкой». Сейчас, видимо, был идеальный момент для данной фразы.

— Сложно на протяжении всего матча доминировать. Обычно игры так и складываются — часть матча одна команда играет с преимуществом, потом инициатива уходит. Важно, как мы распоряжаемся своими действиями в этих отрезках. Казанские журналисты меня поймут, сегодня используем эту попытку — подвела реализация. Это игра, эмоции всегда присутствуют. Но нужно контролировать их, особенно когда есть жажда борьбы, чтобы это не приводило к нарушению правил, — сказал Гатиятулин.

Последняя фраза была направлена в адрес Дмитрия Яшкина за его глупое удаление во втором периоде. По сути признав, какой момент стал переломным для команды в Санкт-Петербурге.

СКА — «Ак Барс» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы:

0:1 — Хмелевский (Лямкин, Терехов, 15:50);

1:1 — Хайруллин (Зыков, Голдобин, 23:39, 5х4);

2:1 — Поляков (44:11);

3:1 — Плотников (Савиков, Хайруллин, 52:27, 5х4);

3:2 — Миллер (Лямкин, Семёнов, 57:45, 6х4).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 20 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 14:30 по московскому времени. Команда Анвара Гатиятулина остается на втором месте в Восточной конференции с 50 очками в 38 играх.