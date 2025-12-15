КАМАЗ сообщил о запуске двух новых моделей «Москвича» — М70 и М90

Новые модели представили членам совета директоров в Набережных Челнах в минувшую пятницу

Фото: Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» анонсировало пополнение модельного ряда «Москвича» двумя новыми автомобилями — «Москвич М70» и «Москвич М90». Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Интерфакс».



«Москвич М90» — семиместный кроссовер, который отличается дизайном, настройками, системой полного привода и адаптацией для российских условий. Что касается «Москвича М70», то, по данным портала «Китайские автомобили», в его основе лежит китайский кроссовер MG RX9 второго поколения от Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC).

История возрождения бренда «Москвич» началась в конце 2022 года, когда завод (бывшая площадка Renault) приступил к сборке автомобилей на технологической базе китайского JAC. Первой моделью стал компактный кроссовер «Москвич 3» (прототип — JAC JS4) с ДВС, затем стартовал выпуск электрокроссовера «Москвич 3е». Осенью 2023 года началось производство лифтбека «Москвич 6» (JAC Sehol A5), а в конце 2024 года — среднеразмерного кроссовера «Москвич 8» (JAC Sehol X8).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным «Автостата», в январе — ноябре 2025 года продажи «Москвича» в РФ снизились на 29%, до 14,2 тыс. автомобилей. При этом более 80% объема пришлось на «Москвич 3». Для сравнения: за весь 2024 год было реализовано свыше 23 тыс. машин. Летом 2024 года завод планировал в 2025 году выйти на объемы продаж в 35–40 тыс. автомобилей.



Кроме того, «Ведомости» в октябре сообщали о планах «Москвича» привлечь нового китайского партнера — госкорпорацию SAIC. По информации издания, сборка первых машин новой модели может начаться до конца 2025 года, а поставки в дилерскую сеть запланированы на 2026 год.

Рената Валеева