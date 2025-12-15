СИБУР увеличит производство пластика и полимеров в 1,5 раза к 2027 году

По словам гендиректора компании Карисалова, это позволит стране войти в пятерку крупнейших мировых производителей синтетических материалов

Фото: предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Гендиректор компании СИБУР Михаил Карисалов сообщил о планах по большому расширению производственных мощностей в ходе совещания у главы кабмина России Михаила Мишустина. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам руководителя компании, к концу 2027 года мощности по производству синтетических материалов в России вырастут в полтора раза благодаря новым проектам СИБУРа. Это позволит стране войти в пятерку крупнейших мировых производителей синтетических материалов.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

Компания развивает производство современных материалов от медицинских полимеров до упаковки для интернет-магазинов. Раньше почти все пакеты для доставки заказывали за границей, теперь их будут делать в России. Помимо этого СИБУР строит новые заводы: в 2026 году заработает комплекс на Амуре, в 2027-м — производство в Тобольске. В Нижнекамске запустят выпуск важных химических веществ.

Особое внимание компания уделяет независимости от зарубежных поставок: в Казани строят завод по производству специальных веществ для пластиков. Также запускают производство в Нижнекамске и Воронеже.

На научные разработки СИБУР тратит 18 млрд рублей — это почти 2% от всей выручки компании.

Наталья Жирнова