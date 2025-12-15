В Сочи тестируют новый автобус-«гармошку» от КАМАЗа

На улицах Сочи стартовал тестовый режим эксплуатации нового автобуса особо большого класса НЕФАЗ KAMAZ 6299-40-5F, известного как «гармошка». Транспортное средство предоставлено ПАО «КАМАЗ» для опытной эксплуатации МУП Сочи «Сочиавтотранс», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

15 декабря были проведены пробные поездки по городским улицам. На данном этапе транспортное средство совершает тестовые выезды без пассажиров. Специалисты проводят комплексную проверку всех систем автобуса, оценивают его маневренность и комфорт в условиях городского движения. После завершения тестового периода и прохождения всех испытаний автобус приступит к перевозке пассажиров на одном из городских маршрутов Сочи.

Ранее сообщалось, что Нижнекамску также передали 15 автобусов «НЕФАЗ» и «ЛОТОС» по национальному проекту. Мэр города Радмир Беляев поделился видео с новыми единицами городского транспорта.

Наталья Жирнова