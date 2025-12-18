Больницы вновь требуют маски, а школы на карантине: грипп поставил праздники под угрозу?

Татарстану придется «поболеть» от семи до девяти недель

Фото: Динар Фатыхов

В медиа все чаще стала появляться информация о гонконгском гриппе: якобы россиян может ждать новая пандемия, а в Татарстане уже ввели карантин. Последний вывод сделан одним из местных СМИ в результате неправильной интерпретации статистики Управления Роспотребнадзора по республике. В Татарстане с 8 по 14 декабря более чем из тысячи случаев подтвержденного гриппа 149 заболеваний вызваны именно штаммом А(H3N2). За неделю до этого в 14 регионах России эпидемический порог превысил свой максимум. К чему готовиться и что уже надо знать о новой «заразе» — в материале «Реального времени».

В больницу теперь снова с маской

За период с 8 по 14 декабря в Татарстане заболели 19,2 тыс. человек, на долю гриппа пришлось 74%. По данным местного Роспотребнадзора, показатель заболеваемости респираторными инфекциями выше предыдущей недели, но «находится на уровне эпидемического порога».

Несмотря на то что в набат еще никто не бьет, некоторые объекты здравоохранения республики стали поэтапно вводить масочные режимы. С 15 декабря ограничения стали действовать в Республиканской клинической больнице, Зеленодольской и Елабужской ЦРБ, где также ограничено посещение стационара. В Камском детском медицинском центре, помимо обязательного ношения масок, отменены партнерские роды. Кроме того, по поручению Минздрава ограничения на посещение стационара ввели и в БСМП.

— Болеют и дети, и взрослые. Каких-то заметных отличий в клинической картине гриппа, вызываемого штаммом А(H3N2), например, от гриппа, который вызывается штаммом А(H1N1), нет. Оба гриппа могут протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

По информации заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, в Якутии во второй половине ноября уже было приостановлено обучение детей, так как именно дети, обладая повышенной чувствительностью, являются ключевым фактором в запуске эпидемического процесса:

«Дети — «горючий материал», они всегда запускают эпидемический процесс», — подтвердил он. Напомнил, что распространение началось с Востока, в приграничных с Китаем регионах, в том числе в Амурской области. «Ведь там наши обедают, а потом и Москва «загорелась», — объяснил Онищенко, указав, что россияне на границе всегда находятся на короткой ноге с жителями из Поднебесной.

Гонконгский грипп (H3N2) легко спутать с другими респираторными инфекциями. К характерным симптомам относятся: озноб, высокая температура, сильные мышечные боли, сухой кашель и першение в горле, головная боль и головокружение, слабость и сонливость, а у детей нередко наблюдаются тошнота и диарея.

Особую опасность грипп представляет для групп риска — людей старше 65 лет, детей до 5 лет, беременных женщин, а также пациентов с диабетом, сердечно‑сосудистыми или легочными хроническими заболеваниями. Среди возможных осложнений — бактериальная пневмония, синусит (гайморит), обострение хронических болезней, а также поражения сердца и нервной системы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«На хвост всегда садится грипп B»

С 31 декабря по 11 января в Татарстане пройдут школьные каникулы. Детей на этих выходных ожидают праздничные елки, во всех городах планируются массовые скопления людей — на катках, в кинотеатрах, на горках и т.д. Вирусы гриппа заносятся в организм человека через верхние дыхательные пути, поэтому сама обстановка массовых гуляний может повлиять на увеличение случаев заболевания. В таком случае к концу январских выходных может переболеть большое количество татарстанцев.

— На уровень заболеваемости влияют такие факторы, как скученность населения и мягкая погода. При не очень низких, а зачастую плюсовых температурах создается благоприятная среда для распространения гриппа. В период каникул, когда дети уходят на отдых, обычно наблюдается уменьшение распространения гриппа. За исключением посещения новогодних елок, занятия и кружки на этот период отменяются, что способствует снижению контактов, — заявил Хаертынов.

Реальное время / realnoevremya.ru

На вопрос, нужен ли Татарстану мороз, чтобы не заболеть, он ответил, что грипп может распространяться и в мороз, но все же в меньшей степени.

— Сейчас наши дети уйдут на каникулы, а после возвращения с каникул они дадут нам рост [заболеваемости], и тогда начнется эпидемический процесс, потом он завершится. Если на какую-то территорию заходит грипп, то это занимает 7—9 недель: две недели подъема, четыре недели плато, что зависит от наличия «горючего материала», а потом снижение — на хвост всегда садится грипп B, — объяснил Онищенко.

Что с соседями Татарстана?

В Чувашии, по сравнению с Татарстаном, ситуация с гонконгским гриппом (H3N2) развивается умереннее. На запрос «Реального времени» Роспотребнадзор сообщил, что за 49-ю и 50-ю недели зарегистрировано 815 случаев гриппа, из них 15 приходятся на А(H3N2). Ведомство отметило прогнозируемый сезонный рост заболеваемости.

В Марий Эл за 50-ю неделю выявили 55 случаев гриппа на фоне 3048 общих случаев заболеваний.

В Удмуртии число заболевших увеличилось на 10% и превысило 16,8 тыс. человек, из которых 10,8 тыс. приходятся на Ижевск. В регионе закрыты шесть школ, приостановлено обучение в 183 классах 54 школ и в 41 группе 37 детсадов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выше показателей предыдущей недели на 31,6%.

В Кировской области конкретные цифры не были предоставлены ни в официальной информации, ни по запросу «Реального времени». Однако сообщается, что «заболеваемость ОРВИ, в том числе гриппом, находится на сезонном уровне без превышения недельного эпидемического порога. Единичные случаи гриппа регистрируются среди непривитого населения области».

— [Спокойно] готовьтесь к Новому году. Мы пока не предполагаем [отменять мероприятия]. На сегодняшний день подъем заболеваемости развивается по типу умеренного эпидемического подъема. Пандемии нет и не будет, потому что нет предпосылок. Нет их не только в России, но и во всем мире, — заключил экс главный санитарный врач Онищенко.