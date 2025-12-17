Европарламент проголосовал за прекращение поставок российского газа

СПГ будет запрещен на спотовом рынке с начала 2026 года, а трубопроводный газ перестанут поставлять к 30 сентября 2027 года

Фото: Реальное время

Европарламент принял законопроект о поэтапном прекращении импорта российского газа, сообщает «Интерфакс». Поставки сжиженного природного газа (СПГ) с российского рынка на спотовом рынке прекратятся с начала 2026 года. Импорт трубопроводного газа будет остановлен к 30 сентября 2027 года.

Законопроект поддержали 500 депутатов при 120 голосах против и 32 воздержавшихся. Документ ранее был согласован Советом ЕС. За нарушения новых правил будут введены штрафы. Таможенные службы получат право требовать от импортеров детальные доказательства происхождения газа.

Дополнительно Европарламент добился от Еврокомиссии обязательства подготовить законопроект о запрете импорта российской нефти к началу 2026 года. Окончательный запрет на нефть вступит в силу не позднее конца 2027 года. Законопроекту предстоит окончательное утверждение Советом ЕС и публикация в «Официальном журнале» Европейского союза.

Наталья Жирнова