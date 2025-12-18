«Ажиотажный декабрь»: как изменения семейной ипотеки подстегнули рынок жилья

До выполнения плана продаж далеко, но текущие показатели застройщиков Казани порадовали

Фото: Реальное время

В Минстрое России прорабатывают различные варианты модернизации семейной ипотеки. В ведомстве обеспокоены снижением объемов выдачи жилищных кредитов на 21%. Между тем грядущее ужесточение условий льготной программы уже всколыхнуло рынок недвижимости, в том числе и в Казани. Девелоперы сообщают об ажиотажном спросе в декабре и росте сделок среди семей, которые пытаются успеть оформить займы по старым правилам. Подробности — в материале «Реального времени».

«Ожидаем ажиотажный декабрь»

Семейная ипотека остается одним из главных и доступных инструментов улучшения жилищных условий в России. С помощью льготных условий многие семьи сумели приобрести свое жилье. Но в правительстве считают, что в условиях роста цен на недвижимость программа требует изменений, и настаивают на ее переходе от массовости к адресности.

В Минстрое РФ указали — необходимо учесть интересы и будущих участников, чтобы поддержка была актуальной и эффективной. Наряду с возможным расширением круга получателей, введением новых льгот и продлением действия программы обсуждается корректировка процентных ставок и введение новых ограничений. Например, запрет на оформление займа двумя супругами: с 1 февраля 2026 года воспользоваться программой сможет только жена или муж.

Грядущие изменения в программе взбудоражили граждан: многие торопятся воспользоваться льготами по старым условиям. Кроме того, недвижимостью активно интересуются вкладчики на фоне падения прибыли от депозитов после снижения ключевой ставки. В Татарстане уже с начала осени наблюдают оживление на рынке первичной недвижимости, а в декабре зафиксировали заметный прирост ипотечных сделок: семьи, что еще недавно раздумывали, брать ли льготную ипотеку, начали действовать.

— Еще рано подводить окончательные итоги 2025 года, ведь мы ожидаем ажиотажный декабрь на фоне планов по ужесточению условий выдачи семейной ипотеки. Однако уже можно сказать, что в 2025 году рынок новостроек восстанавливался после отмены льготной ипотеки в 2024 году, — сообщила коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова.

«Люди начали быстрее принимать решение о покупке жилья»

Татарстанский рынок жилья начинал этот год с серьезным спадом продаж — реализовывали около половины новостроек от запланированного, а иногда и того меньше. К лету ситуация начала выравниваться, а с началом осени рынок пошел в рост. Как сообщили в Росреестре Татарстана, в октябре зарегистрировали в 2,2 раза больше ДДУ по сравнению с октябрем прошлого года.

— Более половины объектов в новостройках приобретались в текущем году с привлечением кредитных средств. При этом наибольшее количество договоров участия в долевом строительстве было зарегистрировано в октябре — 2 316, из них 1 274 были оформлены с привлечением кредитов, что составляет 55% от общего количества, — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Хотя до выполнения плана строительным компаниям республики еще далеко, но в условиях высокой ключевой ставки и отсутствия массовых льготных ипотечных программ такие показатели очень порадовали застройщиков.

— Да, мы понимаем, что нынешний спрос в том числе стимулируют и слухи об ужесточении правил выдачи семейной ипотеки. Говорят, что ставка будет зависеть от количества детей, что нельзя будет брать ипотеку двум супругам одновременно, что льготу можно будет получить только по месту жительства семьи… Слухов много, и на этом фоне люди начали быстрее принимать решение о покупке жилья, — подтвердила коммерческий директор компании «Унистрой» Гэльнур Валеева.

«Льготная ипотека — единственная возможность граждан улучшить жилищные условия»

Среди предложений по изменению семейной ипотеки есть ряд инициатив, которые серьезно повлияют на условия выдачи займов по льготной программе.

Вот некоторые из самых обсуждаемых грядущих новшеств:

Введение дифференцированных ставок . Сейчас ставка по семейной ипотеке одинакова для всех российских семей, подпадающих под условия программы, и составляет 6% годовых. Однако для разных категорий заемщиков предлагается установить разные ставки в зависимости от региона проживания гражданина, величины населенного пункта (крупный или малый город, село) и количества детей в семье. Например, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает ввести такие ставки: 12% — при рождении первого ребенка; 6% — при рождении второго (а также при рождении близнецов или двойняшек), 4% — при рождении третьего ребенка.

. Сейчас ставка по семейной ипотеке одинакова для всех российских семей, подпадающих под условия программы, и составляет 6% годовых. Однако для разных категорий заемщиков предлагается установить разные ставки в зависимости от региона проживания гражданина, величины населенного пункта (крупный или малый город, село) и количества детей в семье. Например, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает ввести такие ставки: 12% — при рождении первого ребенка; 6% — при рождении второго (а также при рождении близнецов или двойняшек), 4% — при рождении третьего ребенка. Ограничение выдачи ипотеки по региональному принципу . С 2026 года заемщик сможет получать льготный кредит только в том регионе, где у него есть постоянная регистрация. Взять семейную ипотеку в Татарстане у граждан без прописки в республике больше не получится.

. С 2026 года заемщик сможет получать льготный кредит только в том регионе, где у него есть постоянная регистрация. Взять семейную ипотеку в Татарстане у граждан без прописки в республике больше не получится. Запрет на покупку жилья небольшой площади . В настоящий момент программа не устанавливает требования к метражу покупаемой квартиры, но законодатели хотят ограничить ее минимальный размер 28 квадратными метрами — оформить заем по программе на меньшую площадь не получится.

. В настоящий момент программа не устанавливает требования к метражу покупаемой квартиры, но законодатели хотят ограничить ее минимальный размер 28 квадратными метрами — оформить заем по программе на меньшую площадь не получится. Запрет на оформление семейной ипотеки на каждого из супругов . С 1 февраля 2026 года в России хотят разрешить семьям брать только одну семейную ипотеку, при этом оба супруга должны выступать созаемщиками. Исключение сделают только для супруга-иностранца, в этом случае можно будет привлечь дополнительных созаемщиков — родителей или близких родственников.

С 1 февраля 2026 года в России хотят разрешить семьям брать только одну семейную ипотеку, при этом оба супруга должны выступать созаемщиками. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Окончательные решения примут после консультаций с депутатами и сенаторами. В Минстрое РФ настроены тщательно проработать все предложения, чтобы не навредить тем, кто уже пользуется программой, и обеспечить стабильность рынка ипотечного кредитования.

Сейчас в ведомстве прорабатывают различные варианты модернизации программы. Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о снижении объемов выдачи ипотеки в стране на 21%. По его словам, ипотечное кредитование удалось сохранилось только благодаря льготным программам. «Не надо забывать, что льготная ипотечная программа — практически единственная возможность граждан улучшить жилищные условия. Обсуждаемые с депутатами и сенаторами решения должны быть выверены, прежде всего для семей с детьми», — заключил он, выступая на заседании Совета законодателей.