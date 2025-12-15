Около 300 старых Ми‑8 могут вывести из эксплуатации в течение пяти лет

Эксплуатанты настаивают на предоставлении переходного периода длительностью 5–10 лет и восстановлении доступных финансовых инструментов для обновления флота

Фото: Реальное время

В ближайшие пять лет Россия может вывести из эксплуатации около 300 вертолетов Ми‑8 советского производства, произведенных на Казанском вертолетном заводе, об этом стало известно из обсуждения на совещании холдинга «Вертолеты России» с авиакомпаниями в ноябре, сообщают «Известия».

По словам главы холдинга Николая Колесова, дальнейшее продление ресурса машин, чей срок службы достигает 40 лет, недопустимо с точки зрения требований безопасности. Уже в конце 2025 года порядка 40 вертолетов не получили разрешения на продолжение эксплуатации. В 2026 году к ним могут добавиться еще около 40 единиц техники.

Проблема обновления парка осложняется двумя ключевыми факторами. Во‑первых, сократились программы льготного лизинга, во‑вторых, производственные мощности не позволяют оперативно заместить выбывающую технику. Эксплуатанты настаивают на предоставлении переходного периода длительностью 5–10 лет и восстановлении доступных финансовых инструментов для обновления флота.

Как отмечают эксперты, многие региональные перевозки — в том числе социальные и поисково‑спасательные — опираются на Ми‑8Т. Стоимость летного часа у этих машин в 1,5—2 раза ниже, чем у современных модификаций.

В «Ростехе» изданию подтвердили, что в настоящее время в России эксплуатируется порядка 300 вертолетов Ми‑8, выпущенных до 1991 года. Представители госкорпорации подчеркнули: перевозчики, серьезно работающие на рынке, обязаны обновлять свои парки. В Минпромторге заверили, что производственные мощности по выпуску новых машин наращиваются, однако замена должна проходить постепенно, чтобы не допустить снижения транспортной доступности.

Ранее Северный флот получил на вооружение два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, которые прибыли в Арктику из Татарстана. Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5М предназначен для перевозки десанта и грузов, а также для выполнения поисково-спасательных задач и огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток. Данная версия вертолета оснащена системой создания пассивных помех, обеспечивающих защиту от поражения ракетами.



Рената Валеева