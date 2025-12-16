Татарстан выделил 20,8 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

Правда, получателям перечислено 17,4 млрд рублей, или 83,7% от запланированного объема

Фото: Максим Платонов

В рамках республиканской госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков отрасль получила 20,8 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марсель Махмутов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

На непосредственную поддержку аграриев выделили 16,7 млрд рублей, еще 4,1 млрд рублей — на развитие сельских территорий. Из них 2,5 млрд — молочникам в качестве «единой субсидии». Правда, получателям перечислено 17,4 млрд рублей, или 83,7% от запланированного объема, признал Марсель Махмутов.

Напомним, что на ремонт сельхозтехники в Татарстане потребуется 6,4 млрд рублей. Ремонтные работы обойдутся дешевле, чем закупка новой техники.

Луиза Игнатьева