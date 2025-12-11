Власти России могут смягчить запрет на экспорт бензина и дизеля
Речь идет о снятии ограничений для компаний, которые не производят топливо
Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что правительство думает об отмене запрета на вывоз из страны автомобильного бензина и дизельного топлива. Речь идет о снятии ограничений для компаний, которые не производят топливо, сообщает ТАСС.
Министр отметил: решение примут, только когда оценят ситуацию на топливном рынке. При этом он подчеркнул, что сейчас рынок стабилен — помогли меры, которые правительство приняло раньше. 15 декабря пройдет совещание по вопросам топлива. Его проведет вице‑премьер Александр Новак. На встрече будут представители нефтяных компаний и руководители ведомств, они обсудят, как сейчас обстоят дела на рынке, и подумают, нужно ли менять действующие правила.
Сейчас в России действуют ограничения на вывоз топлива:
- дизельное топливо нельзя вывозить с 1 октября до конца года (для непроизводителей);
- бензин запрещено экспортировать до конца года всем, включая производителей (кроме поставок по межправительственным соглашениям).
Александр Новак ранее пояснял: эти меры нужны, чтобы больше топлива оставалось внутри страны. Напомним, что ранее Россия переориентировала поставки энергоресурсов на Восток и Юг.
