Озимые культуры Татарстана смогут перенести предстоящий зимний период

Различные показатели соответствуют оптимальным нормам или превышают их, что создает надежный влагозапас для перезимовки

Фото: Максим Платонов

Осень 2025 года в Татарстане выдалась теплой: ноябрь установил рекорд по средней температуре воздуха, превысив климатическую норму на 5,4 градуса. Аномалия вызвала озабоченность среди аграриев. Дело в том, что стабильно высокие среднесуточные температуры могут помешать растениям полноценно перейти в фазу покоя. Это чревато преждевременным расходом питательных веществ — в первую очередь сахаров и азота, которые накапливаются в тканях и служат залогом зимостойкости. Особенно важен уровень сахаров в узлах кущения: именно он определяет, насколько хорошо озимые зерновые перенесут холода. Об этом сообщает Минсельхоз Татарстана.

По состоянию на 5 декабря мониторинг показал обнадеживающие результаты: содержание сахаров в узлах кущения озимых зерновых варьировалось в диапазоне от 28,4% до 34,1%.

Помимо сахаров, агрономы контролируют уровень нитратного азота. Эти данные помогают точно рассчитать объем азотных удобрений для ранней весенней подкормки — без излишков и дефицита.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще один важный фактор устойчивости озимых — увлажнение почвы. И здесь ситуация также оценивается как благоприятная:

в верхнем горизонте (слой 0—20 см) запасы доступной влаги составили 35 мм;

в глубоком слое (до 100 см) — 163 мм.

Оба показателя соответствуют оптимальным нормам или превышают их, что создает надежный влагозапас для перезимовки.



Рената Валеева