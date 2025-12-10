В России восстановили 10 гражданских самолетов после введения западных санкций

Предприятия Казани в настоящее время работают над наращиванием выпуска самолетов Ту-214

Фото: скриншот с сайта ОАК

Предприятия «Ростеха» с начала СВО восстановили уже 10 гражданских бортов, в том числе на казанском заводе. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Эта работа является частью более масштабного проекта, инициированного в 2022 году после введения западных санкций, целью которого было восстановление 12 самолетов, ранее находившихся в эксплуатации. В список подлежащих восстановлению воздушных судов входят такие модели, как Ту-204/214, Ан-148 и Ил-96-400Т.

— На текущий момент большая часть самолетов уже возвращена в строй и эксплуатируются различными заказчиками, — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, два грузовых Ил-96-400Т были восстановлены и переданы авиакомпании SkyGates, являющейся дочерней структурой Red Wings. Кроме того, самолеты Ту-204 и Ту-214 уже эксплуатируются авиакомпаниями для пассажирских перевозок. Поставка оставшихся бортов Ту-204 запланирована на 2026—2027 годы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предприятия Казани в настоящее время работают над наращиванием выпуска самолетов Ту-214. Параллельно с этим здесь ведется создание других востребованных отечественных лайнеров, таких как МС-21, «Суперджет» и Ил-114-300.

Напомним, Казанский авиационный завод сможет начать выпускать пассажирские самолеты Ту-214 для коммерческих авиакомпаний с 2027 года. В настоящее время предприятие загружено заказами на поставку самолетов для специального летного отряда «Россия».

Рената Валеева