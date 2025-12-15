«Суперджеты» перевезут 2,4 миллиона пассажиров в рамках программы «Шаттл»

Такими прогнозами поделился «Ростех»

Отечественные лайнеры SSJ-100 продолжают использоваться в транспортной системе России. Авиакомпания «Россия» реализует программу «Шаттл», предусматривающую частые перелеты между Санкт-Петербургом и Москвой на самолетах производства Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает «Ростех».

По прогнозам, за 2025 год эти воздушные суда перевезут около 2,4 млн пассажиров, что сопоставимо с половиной населения Санкт-Петербурга. Данный показатель демонстрирует высокую востребованность и эффективность использования российских самолетов в регулярных перевозках. На сегодняшний день в эксплуатации находится 159 самолетов SSJ-100 различных модификаций. Их регулярность вылетов в течение 2024—2025 годов остается на уровне 97%.

В ближайшем будущем ожидается начало серийных поставок новой версии «Суперджета», полностью оснащенной отечественными системами и агрегатами, включая двигатели российского производства.



Напомним, что в России восстановили 10 гражданских самолетов после введения западных санкций, а «Ростех» запускает производство татарстанского вертолета «Ансат».

Наталья Жирнова