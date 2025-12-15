Запрет на экспорт российского бензина может быть продлен до конца февраля

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что правительство думает об отмене ограничений

Фото: Максим Платонов

По информации источников «Интерфакса», знакомых с итогами совещания под руководством вице-премьера России Александра Новака, рассматривается возможность продления запрета на поставки бензина из России за рубеж. Ограничения могут действовать еще два месяца — до конца февраля 2026 года.

На текущий момент запрет на экспорт бензина распространяется на всех участников рынка и действует до конца 2025 года. Дополнительно для непроизводителей введены ограничения на поставки дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей за рубеж. На фоне действующих ограничений биржевые цены на бензин демонстрируют снижение. По итогам последних торгов стоимость Аи-92 упала почти на 6%, достигнув отметки 53,3 тыс. рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подешевел на 6,5%, его цена составила 63,1 тыс. рублей за тонну.

Тем не менее ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что правительство думает об отмене ограничений. Речь идет о снятии запретов для компаний, которые не производят топливо.



Наталья Жирнова