В Татарстане зафиксирован новый рекорд энергопотребления: 5,241 ГВт

Рекордные показатели в республике фиксировались 11 декабря

Фото: Максим Платонов

«Системный оператор Единой энергетической системы» (СОЕЭС) сообщил об установлении новых исторических максимумов потребления электрической мощности в четырех регионах страны: Бурятии, Забайкальском крае, Татарстане и Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рекорды фиксировались в течение двух дней: 11 декабря — в Татарстане и Бурятии, 12 декабря — в Забайкалье и Хабаровском крае.

В Хабаровском крае показатель потребления достиг 1,811 ГВт, что на 10 МВт превышает предыдущий рекорд. В Забайкальском крае зафиксировано значение 1,538 ГВт — на 65 МВт выше прежнего максимума. Татарстан продемонстрировал потребление на уровне 5,241 ГВт, превысив прежний рекорд на 89 МВт. В Бурятии новый максимум составил 1,204 ГВт, что на 3МВт больше предыдущего показателя.

В СОЕЭС пояснили, что основной причиной роста потребления стало увеличение промышленной нагрузки в указанных регионах.

Наталья Жирнова