ИКАР сообщил о возможном увеличении урожая пшеницы в России до 89 млн тонн

Изначально аналитики прогнозировали «компактный урожай», но постепенно оценки корректировались в сторону увеличения

Прогноз сбора пшеницы в России на 2025 год может достичь 89 млн тонн. Такой оценкой поделился директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, передает «Интерфакс».

По словам эксперта, текущая расчетная величина составляет 88,5 млн тонн, однако есть основания ожидать повышения показателя до 89 млн тонн. Изначально аналитики прогнозировали «компактный урожай», но постепенно оценки корректировались в сторону увеличения — в том числе благодаря перспективам рекордного сбора зернобобовых культур.

В целом по зерновым и зернобобовым культурам прогноз приближается к отметке 139 млн тонн (с небольшим превышением). В эту сумму, помимо пшеницы, входит около 16 млн тонн кукурузы. Такие объемы формируют значительный экспортный потенциал, однако его реализация в текущем сезоне столкнется с серьезными логистическими сложностями.

Главная проблема — географическая. Как пояснил Рылько, доля регионов «большого Юга», традиционно ориентированных на экспорт, окажется минимальной за всю историю наблюдений.

Напомним, Россия за последние пять лет кратно, а именно в 2,5 раза, увеличила объемы поставок сельскохозяйственной продукции в Саудовскую Аравию в физическом выражении. Доля сельскохозяйственной и пищевой продукции в российском экспорте составила в 2024 году 45%.



Рената Валеева