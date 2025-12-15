Авиакомпании России нуждаются в миллионах углеродных единиц к 2030 году

Российский реестр углеродных единиц готовится к аккредитации в международной программе CORSIA в 2026 году

К 2030 году российским авиаперевозчикам потребуется до 6 млн углеродных единиц для компенсации выбросов при международных полетах. Эту потребность может закрыть создание защитных лесных полос на сельскохозяйственных землях, сообщает Центр цифровых технологий для природно-климатических проектов ВШЭ.

По данным руководителя экспертной группы центра Андрея Птичникова, с 2027 года авиационные компании будут обязаны приобретать углеродные единицы. Российский реестр углеродных единиц готовится к аккредитации в международной программе CORSIA в 2026 году. Создание лесополос может принести агрохолдингам тройную выгоду: государственные субсидии на их создание, повышение урожайности полей и возможность реализации углеродных единиц от поглощения углекислого газа деревьями.

Эксперты отмечают, что рентабельность таких проектов достигается при площади лесополос от 500 гектаров. При увеличении площадей агролесомелиорации на землях 20 крупнейших агрохолдингов России с текущих 1,6% до научно обоснованной нормы в 4% и реконструкции 50% деградированных лесополос потенциальная площадь может достичь 755 тыс.гектаров. Это обеспечит ежегодный выход до 10 млн углеродных единиц. Особую актуальность создание лесополос приобретает в связи с расширением зоны засушливого климата, которая уже охватывает 36 регионов России, включая территории до Воронежской области.

