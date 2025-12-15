Прокуроры в Нижнекамске вскрыли аферу с утилизацией отходов на 69 млн рублей

По версии силовиков, 81 тысяча тонн опасных отходов была утилизирована лишь на бумаге

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня прокуратура Татарстана обнародовала информацию о новом резонансном деле в Нижнекамске. Оно возбуждено по признакам мошенничества в сфере утилизации опасных отходов местной ТЭЦ, предварительно ущерб оценен в 69 млн рублей, — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе надзорного ведомства. Релиз появился на сайте Генпрокуратуры РФ.

В основе дела — результаты сделки между ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и компанией «БэстХим», которая обязалась утилизировать отходы пятого класса опасности общим объемом более 81 тысячи тонн. Как выявили сотрудники Нижнекамской прокуратуры, «БэстХим» привлекла к работе подрядчика — физлицо, на участки которого и были вывезены те самые отходы. «Утилизация фактически не проведена, а выделенные на это денежные средства на сумму 69 млн рублей похищены», — считают прокуроры.

Результаты проверки были направлены органам предварительного следствия. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.



