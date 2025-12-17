Розничная торговля Казани к 2028 году может вырасти на 29%, а ВТП — до 2 трлн рублей

Ежегодный прирост промышленного производства ожидается на уровне 2% за счет модернизации и инвестпроектов

К 2028 году валовой территориальный продукт (ВТП) Казани превысит 2 трлн рублей — рост составит более 11%. Прогноз представил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров на сессии Казанской гордумы. В целом Казань завершает 2025 год с ростом экономики и улучшением инфраструктуры. Подробнее о текущей ситуации — в материале.

Главные драйверы роста — промышленность (18%), торговля (16,3%) и строительство (13,3%). Ежегодный прирост промышленного производства ожидается на уровне 2% за счет модернизации и инвестпроектов. Объем инвестиций в основной капитал по итогам года достигнет 580 млрд рублей. К 2028 году показатель вырастет на 16% (в сопоставимых ценах) относительно 2024 года при среднегодовом росте в 3%.

Среди ключевых проектов — индустриальный парк «Северные ворота», научно‑производственный центр БАС, многофункциональный комплекс у Кировской дамбы и крематорий. Отмечается, что сектор МСП обеспечивает 42,5% ВТП Казани, занятость трети работающих горожан и почти половину налоговых поступлений в бюджет.

Оборот розничной торговли к концу года превысит 1 трлн рублей (+2%). К 2028 году он может вырасти на 29% — до 1,28 трлн рублей.

