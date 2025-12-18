147 млн тонн зерна и рекорд по зернобобовым: Оксана Лут подвела итоги уборки урожая в 2025 году

По заявлению Оксаны Лут, несмотря на погодные аномалии, аграрии обеспечили страну сельхозпродукцией

Фото: Илья Репин

В России завершается уборка урожая 2025 года. Несмотря на погодные аномалии, аграрии обеспечили страну сельхозпродукцией, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Зерновые и зернобобовые обмолочены на 97,5% площадей. Объем зерна в бункерном весе превысил 147 млн тонн, а прогнозируемый валовой сбор в чистом весе — 137 млн тонн (из них 90 млн тонн — пшеница). Около 40% пшеницы относится к 1‑му и 3‑му классам — качество выше прошлогоднего.

Ожидаются рекорды: по зернобобовым (примерно 7,3 млн тонн), масличным культурам (примерно 31,7 млн тонн), сое и рапсу. Собрано свыше 48 млн тонн сахарной свеклы, более 8 млн тонн картофеля, около 7,6 млн тонн овощей и порядка 2,1 млн тонн плодов и ягод.



— Рассчитываем на сохранение темпов роста как по итогам текущего года, так и в следующем году, — заявила глава Минсельхоза.

Наталья Жирнова