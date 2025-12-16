Татарстан занял третье место по числу МТК, осуществляющих госзакупки

Фото: Мария Зверева

В Татарстане наблюдается быстрое развитие сектора малых технологических компаний (МТК). За текущий год количество таких предприятий в регионе выросло до 239 — их стало существенно больше, чем в начале 2025 года, когда их насчитывалось около 160, сообщает Минэкономики.

Средняя выручка таких компаний в Татарстане достигла 252 млн рублей, что составляет 133% от среднероссийского уровня. Наиболее активно малые технологические компании региона работают в промышленности, телекоммуникационной и интернет‑отрасли, а также в сфере здравоохранения.

Также по итогам текущего года республика заняла третье место в России по числу МТК, поставляющих товары и услуги для государственных нужд. За первые 9 месяцев татарстанские компании заключили порядка 45 тыс. контрактов, общая сумма которых составила 215 млрд рублей. При этом на республику приходится 3,9% от общего числа МТК‑поставщиков страны. Для сравнения: в Москве зарегистрировано 42,8% таких компаний, а в Санкт‑Петербурге — 8,2%.



Наталья Жирнова