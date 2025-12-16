Венгрия заключила пятилетний контракт на поставки американского СПГ

В настоящее время основной объем потребляемого Венгрией газа поступает из России

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Венгрия подписала пятилетний контракт на закупку американского сжиженного природного газа. Объем поставок составит 400 млн кубометров в год, а общий объем за весь период действия соглашения достигнет 2 млрд кубометров. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в социальной сети, сообщает «Интерфакс».

Министр подчеркнул, что сделка стала важной вехой в энергетическом сотрудничестве между Венгрией и США. По словам Сийярто, страна стремится диверсифицировать источники поставок энергоресурсов — закупать их у максимально широкого круга поставщиков и по разным маршрутам при условии наиболее выгодных цен.

В настоящее время основной объем потребляемого Венгрией газа поступает из России. Ежегодно страна закупает около 8 млрд кубометров российского газа, который транспортируется через газопровод «Турецкий поток».

Наталья Жирнова