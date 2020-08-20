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АТП ПАО Татнефть

Промышленность, Логистика и транспорт

Общая информация

Автотранспортное предприятие ПАО «Татнефть» было образовано в 2006 годау, и является структурным подразделением ПАО «Татнефть».

Основная деятельность АТП — обеспечение исполнительного аппарата, структурных подразделений ПАО «Татнефть» и других организаций легковым автотранспортом, ремонт и техническое обслуживание автомобильного парка.

В составе АТП ПАО «Татнефть» имеется 4 автоколонны, ремонтно-механическая мастерская и гаражная служба. Техника базируется в Альметьевске и близлежащих городах.

Руководитель — Мансуров Разиф Рашитович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Герцена, 1В
  • Телефон: (8553) 31-90-90
  • Email: atp@tatneft.ru
  • Сайт: www.atp.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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