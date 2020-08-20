АТП ПАО Татнефть
Общая информация
Автотранспортное предприятие ПАО «Татнефть» было образовано в 2006 годау, и является структурным подразделением ПАО «Татнефть».
Основная деятельность АТП — обеспечение исполнительного аппарата, структурных подразделений ПАО «Татнефть» и других организаций легковым автотранспортом, ремонт и техническое обслуживание автомобильного парка.
В составе АТП ПАО «Татнефть» имеется 4 автоколонны, ремонтно-механическая мастерская и гаражная служба. Техника базируется в Альметьевске и близлежащих городах.
Руководитель — Мансуров Разиф Рашитович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Герцена, 1В
- Телефон: (8553) 31-90-90
- Email: atp@tatneft.ru
- Сайт: www.atp.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020