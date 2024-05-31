Хлебный бизнес Рафаэля Юнусова перешел под контроль совладелицы из Башкортостана

Перед продажей доли у «Торгового дома «Челны-хлеб» упала валовая прибыль и появились убытки

Фото: Максим Платонов

Контрольный пакет акций ООО «Торговый дом «Челны-хлеб» татарстанского предпринимателя Рафаэля Юнусова в конце мая перешел новой собственнице — жительнице Башкирии Леане Гарифуллиной, чья фамилия совпадает с фамилией председателя Совета директоров башкирской Группы компаний «Батыр» Ильдара Гарифуллина. АО «Челны-хлеб» сохранило за собой долю — оставшиеся 40%, но уже с марта 2024 года не «рулит» крупнейшей торговой сетью, передав ее в управление башкирской УК «Салют». О возможных причинах сделки, последствиях и перспективах развития предприятия — в материале «Реального времени».

Продажа — следствие конкуренции?



Во вторник АО «Челны-хлеб» перестало быть единственным владельцем ООО «Торговый дом «Челны-хлеб» — предприятия с многомиллиардными оборотами, 60% доли в его уставном капитале перешло к Леане Гарифуллиной, владелице уфимского микропредприятия «Затонстройинвест», в котором на конец 2023 года, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», числился всего один сотрудник, и основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Но фамилия и отчество новой совладелицы челнинского хлеботоргового предприятия — Муллануровна полностью совпадают с фамилией и отчеством председателя совета директоров башкирской Группы компаний «Батыр» Ильдара Муллануровича Гарифуллина. А в ГК «Батыр» входит УК «Салют», управляющая ООО «Торговый дом «Челны-хлеб» с 1 марта 2024 года.

Смена основного бенефициара уже вызвала немало толков, по Казани даже прошла сплетня о том, что доля в предприятии ушла на покрытие чьих-то карточных долгов, однако эта версия выглядит не более, чем анекдотом.

— Думаю, это было очередным шагом, направленным на то, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, — считает председатель правления Союза хлебопроизводителей РТ Ильдар Никифоров. — Местным игрокам этого рынка трудно конкурировать с федеральными сетями, за которыми стоят крупные банки с огромными возможностями. В результате некоторые сети, как, например, «Эдельвейс», просто умерли, другие, как «Бахетле», сокращают количество магазинов. У ТД «Челны-хлеб» также всегда были проблемы в части конкуренции с федеральными сетями.

Спикер также отметил, что на ситуацию на рынке и, соответственно, принятие стратегических решений влияет повсеместный рост количества мелких пекарен, которые в итоге создают серьезную конкуренцию крупным хлебозаводам и их торговым сетям.

«Думаю, это было очередным шагом, направленным на то, чтобы выстоять в конкурентной борьбе». Инна Серова / realnoevremya.ru

— А башкирские хлебозаводы всегда были конкурентами татарстанских, — подчеркнул Никифоров неслучайность «прописки» нового владельца и добавил, что смена владельца может поспособствовать в этой конкурентной борьбе.

Проблемы с поставками в магазины сети «Челны-хлеб»

Версию «выживания» может косвенно подтвердить тот факт, что за несколько дней до продажи доли в «Торговом доме «Челны-хлеб» акционеры АО «Челны-хлеб» приняли единогласное решение не распределять годовую прибыль компании между держателями ценных бумаг, а увеличить уставный капитал общества на 17,2 млн рублей путем размещения 1,15 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 15 рублей. Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции принята равной 35 рублям.

Акционеры АО «Челны-хлеб» приняли единогласное решение не распределять годовую прибыль компании между держателями ценных бумаг, а увеличить уставный капитал. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как указано в опубликованном на официальном сайте компании отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Челны-хлеб», способом размещения акций избрана закрытая подписка. В круг потенциальных приобретателей ценных бумаг вошли двое — Рафаэль Юнусов и Фарит Шаймарданов.

Тем временем входящая в башкирскую ГК «Батыр» управляющая компания «Салют», под управлением которой последние 3 месяца работает «Торговый дом «Челны-хлеб», публично извинилась перед покупателями за проблемы с поставками товаров в магазины сети «Челны-хлеб» и «Продслава». Перебои объяснили настройкой новой системы управления ассортиментом, сменой автоматизированных программ и переподготовкой сотрудников для работы с новыми технологиями.

«На планы по расширению производства это не повлияет»

По мнению Ильдара Никифорова, смена главного бенефициара ООО «Торговый дом «Челны-хлеб» не будет иметь негативных последствий для его учредителя — АО «Челны-хлеб», хотя головная компания и выглядит менее мощной с финансовой точки зрения, чем та, влияние на которую она в значительной степени утратила. Годовой оборот ООО «ТД «Челны-хлеб» по итогам 2023-го — более 6,5 млрд рублей, а АО «Челны-хлеб» — только 2,57 млрд.

— Я знаю, что у АО «Челны-хлеб» имеются большие планы по расширению производства, увеличению мощностей, — говорит Ильдар Никифоров. — И не думаю, что продажа части торгового дома помешает установке новых линий на предприятии.

Продажа части торгового дома не помешает установке новых линий на предприятии. Инна Серова / realnoevremya.ru

Однако в прогнозах на успех эксперт «Реального времени» оказался сдержан. Он напомнил, что уже много лет по всей России, а не только в Татарстане, идет «оптимизация» отрасли — количество хлебозаводов сокращается:

— В Казани из восьми хлебозаводов осталось три, и процесс оптимизации, я думаю, продолжится.

«Покупают предприятие с целью его улучшить»

Отметив, что в Казани доля магазинов сети «Челны-хлеб» всегда была невелика, Ильдар Никифоров предположил, что предприятие, не уходя с татарстанского рынка, выйдет теперь на рынок Башкортостана и сможет в прямом и переносном смысле увеличить обороты.

— Люди продают бизнес, потому что выгорели, устали, либо у них нет денег, либо они хотят сосредоточиться на чем-то другом, — считает и генеральный директор АО «Васильевский хлебозавод» Альберт Латыпов. — А покупают предприятие обычно с целью сделать его, улучшить, модернизировать, выйти на новые рынки.

Он напомнил, что переходу доли от прежнего владельца к новому предшествовала передача ООО «Торговый дом «Челны-хлеб» в управление башкирской УК, поэтому следующий шаг не стал большой неожиданностью.



«Реальное время» обратилось с запросом к гендиректору АО «Челны-хлеб» Рафаэлю Юнусову с просьбой пояснить, с чем была связана продажа доли в «Торговом доме» и какие планы в связи с этим предполагается реализовать на предприятии-соучредителе компании. Издание также запросило новую совладелицу компании Леану Гарифуллину о планах по ее развитию, в частности о возможности выхода на рынок Башкортостана, сокращении или расширении деятельности на территории Республики Татарстан. Комментарии пока не поступили, по получении ответы будут опубликованы.

Убыточный год

Согласно открытым данным, 2023 год ООО «Торговый дом «Челны-хлеб» завершил с выручкой 6,52 млрд рублей и чистым убытком в 45,42 млн — впервые за последние 5 лет. При этом до 2022 года включительно и выручка, и прибыль стабильно росли, на конец 2022 года они составили, соответственно, 6,34 млрд и 4,31 млн рублей.

2023 год ООО «Торговый дом «Челны-хлеб» завершил с выручкой 6,52 млрд рублей и чистым убытком в 45,42 млн — впервые за последние 5 лет. Инна Серова / realnoevremya.ru

В 2023 году у предприятия неожиданно упала валовая прибыль — с 1,38 до 1,2 млрд рублей, что может свидетельствовать о снижении эффективности производства. Факторами, влияющими на валовую прибыль, являются в первую очередь ценовая политика компании, уровень спроса и ситуация на рынке, а причиной падения этого показателя могут стать просчеты в управлении себестоимостью продукции и формировании наценки на нее.

На конец 2023 года ООО «Торговый дом «Челны-хлеб» обеспечивало работой 700 человек не только в Набережных Челнах, но и в четырех филиалах компании — в Заинске, Менделеевске, Нижнекамске и Мензелинске.