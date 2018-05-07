Кудряшов Василий Александрович

Общая информация

Родился 1 апреля 1954 года в д. Артамоновка Мензелинского района ТАССР.

Образование:



1976 год — Казанский инженерно-строительный институт (специальность «промышленное и гражданское строительство»)

Трудовая деятельность:



В 1976 — 1984 гг. — мастер, прораб, начальник участка, главный инженер СМУ-20 УС Отделстрой-1 «ПО Камгэсэнергострой».

В 1984 — 1986 гг.- секретарь парткома УС «Отделстрой-1» «ПО Камгэсэнергострой».

В 1986 — 1987 гг. — заместитель секретаря парткома «ПО Камгэсэнергострой».

В 1987 — 1988 гг. — заведующий отделом строительства и городского хозяйства Брежневского Горкома КПСС.

В 1988 — 1989 гг. — заместитель управляющего трестом СМТ «Промстрой» ПО «Камгесэнергострой»

В 1989 — 1992 гг. — заместитель начальника управления «Отделстрой-1» «ПО Камгэсэнергострой».

В 1992 — 1993 гг. — директор по строительству в Многопрофильной хозяйственной ассоциации «Прикамье».

В 1993 — 1996 гг. — директор по капитальному строительству АО «Торговый дом Магнолия» (преобразован ТОД «Аделина»).

В 1997 — 2000 гг. — коммерческий директор ТДО «Норд-94».

В 2001 — 2002 гг. — главный инженер ООО ССУ-12 «Камгэсгражданстрой.

В 2002 — 2006 гг. — главный инженер Производственно-коммерческого предприятия ОАО „ПО ЕлАЗ“, первый заместитель директора СФ „ЕлАЗстрой“ ОАО „ПО ЕлАЗ“.

В 2006 г. — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по РТ.

В 2006 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО „ОЭЗ ППТ “Алабуга».

С августа 2011 г. — руководитель Инспекции государственного строительного надзора РТ.

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