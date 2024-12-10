«Это ребята конкретные, свою работу знают»: бывший «Вамин Татарстан» перешел под управление чеченцев

Владельцем бывших активов Danone в РФ стал экс-замглавы Минсельхоза Чечни

Фото: Реальное время

«Юнимилк» перешел чеченцам

В начале этой недели стало известно, что молочный завод «Юнимилк», ранее известный как «Вамин Татарстан», сменил владельца. С 6 декабря новым владельцем стал экс-министр сельского хозяйства Чечни, председатель совета директоров Health & Nutrition (бывшая «Danone Россия») Руслан Алисултанов. До этого молочным заводом владел Минтимер Мингазов, сын бывшего владельца компании Вагиза Мингазова.

В пресс-службе компании «Эйч энд Эн» подтвердили, что Алисултанов стал 100%-ным владельцем «Вамин Татарстан», который незадолго до сделки был переименован в «Юнимилк». Представители компании подчеркнули, что изменения в собственности не повлияют на бизнес обеих групп, так как «Эйч энд Эн» и «Вамин» ранее управлялись автономно и не пересекались в своих операциях. По итогам 2023 года оборот Health&Nutrition составил 117 млрд рублей.



— Это дело известное, всегда подбирают тех, кто имеет лучшую технологию и практику, имеет административный ресурс. Главное, чтобы продукты не были дороже и качество с технологией были хорошие, чтобы зря не ушли [от практик Danone]. Кто этого ожидал? Да никто, сейчас ожидаемого процесса не бывает. Если они будут держать рынок с новыми технологиями, то главное им учитывать, что нужна конкуренция, чтобы резкого роста цен на продукцию не было. Это ребята конкретные, свою работу знают, — прокомментировал «Реальному времени» председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

«Вамин Р» владел российским бизнесом Danone

ООО «Вамин Татарстан» было основано в 2014 году на базе обанкротившегося одноименного предприятия. В свою очередь 25 сентября 2023 года было учреждено ООО «Вамин Р». На тот момент его владельцами являлись «Вамин Татарстан» (99%) и Алисултанов (1%), а бенефициаром — Минтимер Мингазов. Именно компании «Вамин Р» французская Danone продала российский бизнес.

Напомним, в июле 2023-го президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика» — 83,3 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежавших Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд» — перешли во временное управление Росимущества. Должность гендиректора «Данон Россия» занял зампредседателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. А с сентября прошлого года АО «Данон Россия» было переименовано в АО «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition) «Данон Трейд» — в «Эйч энд Эн Трейд».

В феврале 2024 года появилась информация, что руководство французской Danone хочет продать российский бизнес молочной компании «Вамин Татарстан», принадлежавшей 29-летнему Мингазову. Уточнялось, что директор принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев в письме главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву сообщил, что руководство компании согласно выплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за получение российских активов Danone. В марте Danone получил разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО «Вамин Р». Ущерб от сделки компания оценила в €1,2 млрд. О завершении сделки Danone объявил в мае.



ООО «Вамин Татарстан» был переименован в «Юнимилк» в ноябре этого года, сообщал «Коммерсантъ». Такое название было выбрано неслучайно. Под брендом «Юнимилк» в начале 2000-х годов выходила продукция «Простоквашино», «Тема» и «Био Баланс». В 2010 году компания слилась с Danone, которая по итогам сделки получила контрольный пакет. «Danone-Юнимилк». В 2013 году компания объявила, что отказывается от бренда «Юнимилк» в названии и будет называться «Группа компаний Danone».

Выручка ООО «Юнимилк» за период с 2020 по 2023 год выросла почти вдвое — с 4,1 млрд до 8,2 млрд рублей. Несмотря на то, что чистая прибыль в 2023 году в 6,7 млн рублей превысила показатели 2022 года, она осталась ниже максимального значения за последние пять лет — 16,9 млн рублей в 2020 году.

Галия Гарифуллина, Рената Валеева