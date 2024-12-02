«Лента» полностью купит сеть магазинов косметики «Улыбка радуги»

«Лента» полностью приобретает сеть магазинов косметики «Улыбка радуги». Это вторая крупнейшая в России сеть магазинов в шаговой доступности, где продаются подобные непродовольственные товары. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бренд и основные операционные процессы «Улыбки радуги» будут сохранены, новый ретейл станет отдельным форматом.

В рамках сделки будет осуществлено полное приобретение АО «Торговый дом «Эра», которое является владельцем ООО «Дрогери Ритейл», основного операционного подразделения сети. Финансирование осуществится преимущественно за счет собственных средств «Ленты» в период до 30 июня 2025 года.



Компания-ретейлер уже получила разрешение от ФАС на проведение сделки, в результате которой она станет владельцем 1535 торговых точек и трех логистических центров.



— Ожидается, что сеть дрогери продолжит свою географическую экспансию, в частности укрепит позиции в московском регионе, что позволит усилить узнаваемость бренда в целом и даст дополнительные возможности для роста, учитывая существенную емкость данного рынка, — говорится в сообщении.

«Улыбка радуги» — это вторая по величине сеть магазинов косметики и бытовой химии в России. За первые девять месяцев текущего года ее выручка выросла на 17,4%, достигнув 29,6 млрд рублей.

Дарья Пузикова