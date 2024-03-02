Бизнес-обзор: сын основателя «Алмаз-холдинга» подался в аграрии, торговый дом «Челны Холод» ликвидируется

Подборка деловых новостей Татарстана за минувшую неделю. Часть 1-я

Фото: Платонов Максим

В последние дни февраля татарстанские предприниматели проявили большую активность, покупая новые предприятия и избавляясь от убыточных. Бывший владелец парка «Кырлай» после реорганизации обрел нового собственника, в ТД «Челны-Холод» приняли решение о ликвидации, а сын основателя «Алмаз-холдинга решил заняться торговлей зерном. Подробнее об этих и других деловых новостях недели — в еженедельном бизнес-обзоре «Реального времени».



Ювелиры Гумеровы развивают агробизнес



Подхвативший ювелирное дело отца глава АО ТД «Алмаз-холдинг» Артур Гумеров в начале недели выкупил крупное сельхозпредприятие в Актанышском районе — ООО «Тамыр». Хозяйство лидирует в уборке зерновых, в первой десятке по объемам производства молока, имеет развитую материально-техническую базу, зернотоки, животноводческие помещения.

Агрофирма была образована в 2004 году на базе колхоза «Коммунизмга», а его экс-председатель и районный депутат Ильяс Мирзаянов владел компанией до сентября 2023 года, пока не продал 100% долей Екатерине Гумеровой. В этот понедельник фирма перешла Артуру Гумерову. Оставшегося на посту директора до середины февраля Мирзаянова сменил другой актанышский аграрий — Радик Султанов. Сейчас в «Тамыре» числится более 100 работников, чистые активы оцениваются в 282,2 млн рублей. Согласно последним открытым данным, 2022 год фирма завершила с оборотом в 112,5 млн рублей при чистой прибыли 7,6 млн.

Гумеров-младший в конце декабря основал еще одну компанию в сфере АПК с московской пропиской и говорящим названием — ООО «АлмазАгротрейд». Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Кроме того, на счету предпринимателя еще три сельхозпредприятия в Костромской области. В этом же регионе у Гумеровых завод «Красносельский Ювелирпром», поставляющий продукцию для их сети ювелирных магазинов. Летом «Реальное время» рассказывало о новом бизнесе Рената Гумерова — еще одного сына Флуна Гумерова, основателя «Алмаз-холдинга». Он выбрал другой профиль — выпуск медицинских светодиодных светильников.

Артур Гумеров в начале недели выкупил крупное сельхозпредприятие в Актанышском районе — ООО «Тамыр» скриншот realnoevremya.ru сайта aktanysh.tatarstan.ru

Реставраторы памятников взяли под контроль структуру СИНХа

Владевшая парком «Кырлай» компания АО «Паркинвест», контролируемая «Связьинвестнефтехимом», в феврале была преобразована в одноименное ООО. На этой неделе стало известно, что основным владельцем общества (90,9%) стала автономная некоммерческая организация содействия сохранению, строительству, реконструкции, реставрации и ремонту региональных архитектурных объектов «Архран», созданная в феврале 2022 года.

Специализация АНО — деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры. Чистые активы некоммерческой организации — 417,777 млн рублей, возглавляет ее Наталья Владимировна Лунькова, ранее руководившая казанским ТСЖ «Ренессанс». За СИНХом в «Паркинвесте» осталось 9,09% долей.

Позапрошлый год (данных за 2023 пока нет) для бывшего собственника парка развлечений на берегу Казанки оказался убыточным, фирма завершила 2022-й, уйдя в минус на 339,7 млн рублей, согласно данным «СПАРК-Интерфакс». Аттракционы «Кырлая» демонтировали, чтобы освободить место под строительство Соборной мечети в Казани, в парке даже заложили камень в основание будущей стройки. Но затем для культового сооружения нашли другую площадку, а для парка определили новую локацию — по соседству с ТЦ «Парк Хаус».

Аттракционы «Кырлая» демонтировали, чтобы освободить место под строительство Соборной мечети в Казани, в парке даже заложили камень в основание будущей стройки Дмитрий Резнов

«ТД Челны Холод» ликвидируется

В первый день марта на Федресурсе появилось сообщение о предстоящей ликвидации ООО «Торговый дом «Челны Холод». Это решение было принято внеочередным общим собранием участников 28 февраля. Ликвидатором назначена Оксана Николаевна Остроумова, требования кредиторов могут быть предъявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения. Впрочем, речь идет о ликвидации юрлица, самому татарстанскому предприятию — одному из крупнейших российских производителей мороженого и полуфабрикатов, ничего не грозит, оно продолжает стабильно работать.

Компания на рынке более 35 лет, в ее коллективе 650 сотрудников, продукция поставляется по всей России, а также в Казахстан, Таджикистан, Белоруссию, Азербайджан, Китай, Абхазию и Монголию.

Ликвидируемым ООО «ТД «Челны Холод» владеют Гульсина Остроумова (50%), Алия Шакирзянова (30%) и ОАО «Челны Холод» (20%). В 2022 году фирма показала выручку в 222,58 млн рублей и чистую прибыль в 14 млн.

Самому татарстанскому предприятию — одному из крупнейших российских производителей мороженого и полуфабрикатов, ничего не грозит, оно продолжает работать Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Брянский олигарх сменил руководство на кирпичном заводе в Куркачах

Российский миллиардер Алексей Филин, выкупивший в этом месяце австрийский кирпичный завод в Татарстане — «Винербергер Куркачи», на этой неделе сменил руководство на предприятии. Вместо Николая Троицкого, стоявшего во главе высокогорского производства более 10 лет, управлять заводом будет брянская фирма — ООО «Управление известково-цементными активами». Владеет и управляет ею лично новый собственник актива.

Брянского предпринимателя Алексея Филина, выкупившего за несколько лет несколько профильных заводов отрасли страны, знают, как сына экс-главы Карачевского района области Леонида Филина. По данным «СПАРК-Интерфакс», в конце февраля, в один день с татарстанским предприятием, бизнесмен приобрел еще два актива австрийцев в России — кирпичный завод во Владимирской области «Винербергер кирпич» и производство пластмасс в Калужской.

Основанный 15 лет назад австрийской группой Wienerberger AG татарстанский завод «Винербергер Куркачи» — на сегодня один из крупнейших производителей керамического кирпича в стране. Предприятие выпускает более 180 млн штук продукции в год, закрывая потребности Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов России, а также Казахстана. На предприятии в Высокой Горе «Реальному времени» не стали комментировать продажу завода до выхода официального релиза. Между тем эксперты оценили покупку австрийских заводов в Татарстане и Владимирской области примерно в 1 млрд рублей за оба производства.

Предприятие выпускает более 180 млн штук кирпичей в год, закрывая потребности Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов России, а также Казахстана Платонов Максим

— Рыночную цену пока предположить сложно, потому что отчеты еще не опубликованы. Но если ориентироваться на эти компании, «Винербергер кирпич» и «Винербергер Куркачи», то на конец 2022 года у «Куркачей» чистая прибыль — 144,8 млн рублей, у «Винербергер кирпич» — 348,5 млн, если в гипотезе оценивать по EBITDA с коэффициентом пять, то рынок такой сделки примерно 2,5 млрд рублей. Это справедливая цена, но надо понимать, что правительственная комиссия не одобрила бы сделку с дисконтом менее 50%. Так мы выходим на цену сделки в 1,25 млрд в теории. Плюс предполагается, что комиссия одобрит сделку, если вы 15—30% от суммы компании перечислите в бюджет. Получается, цена где-то в районе миллиарда за оба предприятия, — пояснил Константин Егоров, глава компании «СтройКапиталКонсалтинг».