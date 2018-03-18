ЗАО Челны-Хлеб

Общая информация

Предприятие было основано в 1972 году. В состав входят дочерние предприятия: АО «Челны-хлеб», Агрофирма «Родные края — Туган як», кондитерская фабрика «Тортугалия», торговый дом «Челны-хлеб», распределительный центр «Челны Логистик», производственное предприятие «Chelny food» — переработка мяса, рыбы и овощей. «Челны-хлеб» — предприятие полного цикла: от выращенного в поле зерна

досвежего хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, которые через

собственную торговую сеть «Челны-хлеб» поступают к покупателю. Ассортимент предприятия включает около 150 наименований хлебобулочных

изделий: хлеба различных сортов, бараночные и сдобные изделия, сухари, пироги, чак-чак и многое другое.

Генеральный директор — Юнусов Рафаэль Сулейманович





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