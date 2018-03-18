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ЗАО Челны-Хлеб

Промышленность, Пищевая промышленность
ЗАО Челны-Хлеб Фото: www.chelny-hleb.ru

Общая информация

Предприятие было основано в 1972 году. В состав входят дочерние предприятия: АО «Челны-хлеб», Агрофирма «Родные края — Туган як», кондитерская фабрика «Тортугалия», торговый дом «Челны-хлеб», распределительный центр «Челны Логистик», производственное предприятие «Chelny food» — переработка мяса, рыбы и овощей. «Челны-хлеб» — предприятие полного цикла: от выращенного в поле зерна
досвежего хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, которые через
собственную торговую сеть «Челны-хлеб» поступают к покупателю. Ассортимент предприятия включает около 150 наименований хлебобулочных
изделий: хлеба различных сортов, бараночные и сдобные изделия, сухари, пироги, чак-чак и многое другое.

Генеральный директор — Юнусов Рафаэль Сулейманович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г.Набережные Челны, Промкомзона, Хлебный проезд, 39
  • Телефон: (8552) 39-75-45
  • Email: hleb@chelny-hleb.ru
  • Сайт: www.chelny-hleb.ru

Дата последнего обновления: 18.03.2018

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