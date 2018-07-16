ОАО Вамин Татарстан

Общая информация

ОАО «Вамин Татарстан» — являлось крупнейшим в Татарстане вертикально-интегрированных сельскохозяйственным объединением и играло ведущую роль на рынке Татарстана по производству и реализации молочной продукции, по заготовке, хранению, переработке зерна и зернопродуктов.

В состав компании входили 30 молокоперерабатывающих, 8 хлебоприемных и хлебоперерабатывающих предприятий, 23 агрофирмы, имелось 400 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, рыбхоз, сеть фирменных магазинов.

Филиалы компании были рассредоточены по городам Республики Татарстан. Это – 4 молочных комбината, 14 маслодельно-молочных комбинатов и заводов, 3 гормолкомбината, 5 заводов сухого обезжиренного молока, 10 сыродельных заводов. Филиалы реализовывали производимую продукцию через сеть розничных арендуемых и собственных магазинов.

Филиалы

ВАМИН Саба, «Рыбацкая деревня», Агрызский маслодельно-молочный комбинат, Азнакаевсвкий маслодельный завод, Аксубаевский маслодельный завод, Актанышский завод сухого обезжиренного молока, Алексеевский Молочно-консервный комбинат, Альметьевский молочный комбинат, Апастовский молочный комбинат, Арский молочный комбинат, Арский рыбхоз, Арское управление торговли, Балтасинский маслодельно-молочный комбинат, Батыревский маслодельный завод, Бугульминский молочный комбинат, Буинский маслодельно-сыродельный комбинат, Заинский молочный комбинат, ЗАО''Торос-Молоко', Казанский молочный комбинат, Казанское управление торговли, Камско — Устьинский маслодельный завод, Кукмор Строй-Сервис, Кукморский маслодельно-молочный комбинат, Кулангинский маслодельно-молочный комбинат, Лаишевский молочный комбинат, Мамадышский маслодельно-сыродельный комбинат, Мензелинский маслодельно-сыродельный комбинат, Муслюмовский завод саухого обезжиренного молока, Набережно-Челнинский молочный комбинат, Нижнекамский молочный комбинат, Новошешминский завод сухого обезжиренного молока, Проектно конструкторское бюро ''Татарское'', Рыбно — Слободской маслодельно — молочный комбинат, Тетюшинский маслодельный комбинат, Тюлячинский маслодельно-молочный комбинат, Управление хлебоприемными предприятиями (ХПП) ПАО «Вамин Татарстан».

В марте 2013 года предприятие было признано банкротом. По решению арбитражного суда Республики Татарстан на предприятии было введено конкурсное производство.

Организация ликвидирована 14 декабря 2017 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

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