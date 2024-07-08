«Все идет к тому, что будет Spar» — что откроют в бывшем «Бахетле» в Дербышках

Фото: Василя Ширшова

Собственник: «Пока конкретики нет»

В Казани закрылся еще один супермаркет «Бахетле» на фоне новой концепции развития компании с избавлением от части недвижимости в своей собственности. На этот раз закрылось здание магазина в Дербышках по улице Мира. На дверях появилось объявление, что супермаркет закрыт на реконструкцию, а с самого сооружения в эти дни сняли вывеску.

Здание продали еще весной, его покупателем выступил казанский бизнесмен, владелец транспортной компании «СпецТехСервис» Ильдус Муратшин. Как сообщил «Реальному времени» предприниматель, несмотря на начало строительных работ, он пока не знает, что появится в торговом центре после реконструкции. Появившуюся в жилом массиве информацию, что здесь откроют супермаркет Spar, новый владелец не подтвердил и не опроверг:



— Не знаю, пока конкретики нет. Пока не могу дать вам никакой информации, — ответил Ильдус Муратшин на вопрос корреспондента издания.

На дверях появилось объявление, что супермаркет закрыт на реконструкцию, а с самого сооружения в эти дни сняли вывеску. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Предприниматель также добавил, что пока не готов озвучить сумму сделки по покупке здания у «Бахетле». На продажу одну из точек сети супермаркетов домашней еды Муслимы Латыповой выставили еще в 2022 году. Магазин в Дербышках тогда оценивали в 230,7 млн рублей.

«Это нормальная практика для «Бахетле»

После реконструкции ТЦ с большей вероятностью в здание въедет другая сеть продуктовых магазинов. Такое мнение в разговоре с «Реальным временем» выразил генеральный директор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

— С великой долей вероятности формат меняться не будет. Скорее всего, на этом месте так и останется торговый центр микрорайонного масштаба. Даю 90%, что оператор там действительно сменится. Это нормальная практика для «Бахетле». Какие-то объекты они сдали «Магниту», какие-то — «Евроспару», — считает он.

По мнению собеседника издания, площадь бывшего супермаркета «Бахетле» на ул. Мира займет тот же оператор, что и на проспекте Ямашева: «С учетом прослеживаемой тенденции открытия именно Spar и любви к его формату, думаю, что скорее откроют именно его. «Ашан» у нас так не масштабируется. «Лента» большого формата, обычно под нее строят отдельное здание, и она занимает его полностью. Все идет к тому, что это будет Spar», — считает Владимир Шайхиев.



На продажу одну из точек сети супермаркетов домашней еды Муслимы Латыповой выставили еще в 2022 году. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как уже сообщало «Реальное время», на пересечении пр. Ямашева и пр. Амирхана новый магазин нидерландской сети открылся в сентябре прошлого года. Весной 2022-го в Казани выставили на продажу несколько супермаркетов «Бахетле». Здание по ул. Залесной, 66 оценили в 740 млн рублей. Площадь двухэтажного магазина на первой линии на трассе составляет 6 634 «квадрата».



Осенью того же года место супермаркета «Бахетле» на Сибирском тракте в Казани занял федеральный игрок — «Магнит». Кстати это был первый магазин сети Муслимы Латыповой, который она открыла еще в 1998 году.



В руководстве «Бахетле» «Реальному времени» уже комментировали вопрос с продажей нескольких торговых центров в Казани. В группе компаний добавили, что намерены и дальше избавляться от недвижимости, хотя сами супермаркеты домашней еды не исчезнут.



Елизавета Пуншева