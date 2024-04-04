«Мегамаркет» в Казани откроется в этом году, но будет одним из последних

Фото: Динар Фатыхов

«Мегамаркет», который недавно подписал договор на партнерство с сетью торговых центров «Мега», откроется в Казани в этом году на месте площадки ИКЕА, но будет одним из последних, рассказали «Реальному времени».

— Объект в Казани действительно будет введен не одним из первых, тем не менее он так же значим для «Мегамаркета», как и все остальные. На данный момент в наших планах ввести в эксплуатацию все объекты до конца текущего года, — уточнила пресс-служба «Мегамаркета».

До конца 2024 года запланировано постепенное открытие объектов «Мегамаркета», которые представят собой складские площади, а также пункты выдачи заказов.



В первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону и в Новосибирске, а также два объекта в Москве. После «Мегамаркет» откроет свои точки последовательно во всех остальных городах, включая Самару, Омск, Нижний Новгород, Уфу, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Химки.

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Анастасия Фартыгина