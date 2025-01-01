От скуфа до Дагестана: главные темы поисковых запросов татарстанцев в 2024 году

Аналитическая служба «Реального времени» изучила популярные поисковые запросы татарстанцев в 2024 году

Фото: Реальное время

Трендовый Hamster Kombat вырвался на первое место самых популярных запросов татарстанцев в веб-поиске. Из новостей жители республики интересовались событиями в Курске, представителями Дагестана и Вознесенским трактом. А среди неологизмов искали значения словам пикми, скуф и нормис. Главные поисковые темы жителей Татарстана за 2024 год — в материале «Реального времени».

От Hamster Kombat до RUTUBE

Прошедший 2024 год запомнился татарстанцам и всем россиянам большим количеством радостных и печальных событий. Они нашли свое отражение в поисковых запросах. В таблице ниже собрана пятерка самых популярных запросов веб-поиска жителей Татарстана, по данным Google Trends. Они ранжированы по уменьшению популярности и интереса по отношению к 2023 году.

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Комбо карты Hamster Kombat 1 300 Производственный календарь 2024 450 Производственный календарь 2024 Татарстан 350 RUTUBE 300 Моя Школа 250

Как видно из таблицы, лидером по веб-поиску среди жителей Татарстана оказался трендовый кликер Hamster Kombat, который неоднократно занимал лидирующие места в еженедельных подборках. Простая по замыслу игра в Telegram, основной смысл которой — кликать на хомяка, обрела популярность из-за обещаний разработчиков выпустить на рынок посвященную ей криптовалюту.

На фоне подобных обещаний в Сети разгорелась целая дискуссия о том, действительно ли цифровая валюта появится или это все обман с целью привлечь большое количество пользователей. Блогеры, СМИ и игроки обсуждали разные варианты, в которых многие приходили к мнению, что, скорее всего, это окажется обманом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Хайп вокруг Hamster Kombat дошел до того, что с идеей его запрета в июле выступила Госдума России. Криптовалюту же, посвященную игре, на рынок выпустили, но огорчили большое количество игроков. Связаны разочарования были с низкой стоимостью этого актива, с распределением крипты между игроками и тем, что из раздачи исключили тех, кого поймали на читерстве.

Также в топе популярных запросов веб-поиска татарстанцев в минувшем году оказались производственный календарь, видеохостинг RUTUBE и электронный дневник «Моя школа». А мы предлагаем всем нашим читателям подписаться на канал «Реального времени» на RUTUBE.

Несмотря на то что запрос «Реальное время» не вошел в пятерку лидеров, из аналитики видно, что он пользовался популярностью в течение всего минувшего года. Больше всего татарстанцы вбивали его в марте и апреле.

Курск, «Бахетле» и Chat GPT

Совершенно другую картину можно увидеть в новостных запросах татарстанцев. Первая пятерка, олицетворяя весь 2024 год, отражает главные произошедшие события. Как и в первой таблице, результаты отсортированы по уменьшению популярности и интереса к темам. Мы специально убрали столбец с приростом популярности, так как во всех случаях он имеет значение «Сверхпопулярность». Это означает, что темой интересовалось большое количество татарстанцев со всей республики.

КУРСК Вторжение ВСУ в Курскую область занимает первое место по популярности среди запросов в новостях. Атака на российском приграничье украинскими боевиками началась 6 августа 2024 года. Как заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров, эта атака — ответ на мирный план Владимира Путина. А по словам самого президента, только за первый месяц боев ВСУ потеряли около 26 тысяч военнослужащих. МАХАЧЕВ Под этой фамилией скрывается один из представителей Дагестана, а какой конкретно — загадка. Речь может идти о борце смешанных единоборств Исламе Махачеве, мем с которым разлетелся в Сети. Им может оказаться и экс-советник главы Дагестана Осман Махачев, которого в сентябре приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 115 млн рублей. Или же речь про экс-начальника управления Минспорта Дагестана Халитбега Махачева, которому предъявили обвинения в растрате. БАХЕТЛЕ Торговая сеть «Бахетле» заняла третье место в топе поисковых запросов татарстанцев. Минувший год для нее выдался разнообразным на событийную повестку. В сентябре «Реальное время» писало, что вместо «Бахетле» на Ямашева может появиться Eurospar. Аналогичная ситуация происходит и в Дербышках. В прошлом году началась ликвидация ООО «Бахетле-Агро». В сеть перешел экс-директор БКК Булат Кутдусов. Появились новости о том, что группа «Бахетле» может построить завод по производству детского питания, а владелица сети подписала контракты на поставку торговым сетям большой партии замороженных треугольников. CHAT GPT Обретшая большую популярность языковая модель Chat GPT также закрепилась в топе самых популярных запросов татарстанцев в 2024 году. Нейросетевой хайп в 2024 году дошел до того, что эту модель интегрировали в свои сервисы многие крупные международные IT-компании. Одной из первых стала Microsoft, добавившая Chat GPT в поисковик Bing, а уже в июне новый функционал анонсировала Apple. За месяц до этого соглашение о сотрудничестве подписали OpenAI (разработчик Chat GPT) и Reddit. ВОЗНЕСЕНСКИЙ ТРАКТ Пятерку лидеров самых популярных новостных запросов татарстанцев занимает Вознесенский тракт, первый участок которого открыли еще в 2023 году, а второй — в 2024-м. По замыслу дорога должна разгрузить стоящий в пробках Мамадышский тракт и стать еще одним способом въехать в Казань жителям Салмачей, Куюков и соседних населенных пунктов. В конце декабря в республике определили и стоимость проезда по платному участку от проспекта Победы до трассы М-7. Так, для легковушек дорога обойдется в 90 рублей в обычное время и 150 рублей в часы-пик.

Неологизмы—2024

Не обошелся 2024 год и без неологизмов, значение которых многие россияне искали в Сети. По версии «Яндекса», самыми популярными новыми словами в 2024 году среди всех россиян стали: докс, скуф, пикми, нормис, вонёнизм.

Реальное время / realnoevremya.ru

Скуф — так называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой, избегают занятий спортом и предпочитают нездоровую пищу.

Пикми — это девушки, пытающиеся всеми силами заслужить одобрение противоположного пола.

Нормис — обычный, ничем не примечательный человек.

Докс — поиск личной и другой конфиденциальной информации в интернете, которую потом используют для шантажа и других незаконных или неэтичных действий.

Вонёнизм — тренд на минимализм, самодостаточность и ЗОЖ, связанный с именем южнокорейской певицы, телеведущей и модели Чан Вонён.