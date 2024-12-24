В Татарстане определена окончательная стоимость проезда по трассе Алексеевское — Альметьевск

Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявили о стоимости проезда по новой платной автотрассе Алексеевское — Альметьевск. Протяженностью 145 км трасса категории 1А с четырьмя полосами движения проходит через пять муниципальных районов Татарстана и станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай», соединяя федеральные магистрали М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Трасса оборудована 42 искусственными инженерными сооружениями, включая мосты и путепроводы.

Стоимость проезда зависит от категории транспортного средства:

I категория (легковые авто до 2 метров): 4,50 рубля за 1 км (653 рубля за весь маршрут);

II категория (легковые авто от 2 до 2,6 метра): 6,75 рубля за 1 км;

III категория (грузовики и автобусы с двумя осями от 2,6 метра): 9 рублей за 1 км;

IV категория (грузовики и автобусы с тремя осями от 2,6 метра): 18 рублей за 1 км.

Эту информацию подтвердила пресс-служба раиса Татарстана.

Помимо этого, названа цена проезда по платному участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга». Она составит от 90 до 350 рублей в зависимости от категории автомобиля.

Рената Валеева