В Казани вместо ТЦ «Бахетле» на Ямашева откроется Eurospar

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

В Казани на месте торгового центра «Бахетле», распложенного на пересечении пр. Ямашева и пр. Амирхана, откроется новый магазин нидерландской сети Eurospar. Об этом свидетельствуют размещенные на hh.ru вакансии компании.

скриншот realnoevremya.ru/kazan.hh.ru

Компания уже приступила к поиску сотрудников. Например, в будущий магазин требуется повар(пекарь), а также продавец. Заработная плата последнего, согласно объявлению, составит около 50 тысяч рублей в месяц.



В столице Татарстана уже есть несколько магазинов Spar — на Сибирском тракте и на ул. Чистопольской. На ул. Ломжинской работает Spar Express, а в ТЦ «Франт» на ул. Юлиуса Фучика, на ул. Фатыха Амирхана, Академика Глушко и Краснококшайской — Eurospar.

Напомним, «Бахетле» на Ямашева выставили на продажу в феврале 2019-го, тогда за здание компания планировала выручить 1 млрд рублей. А в январе прошлого года пятиэтажное здание торгового центра, где расположен магазин, площадью 16 818 кв. м оценивалось в 80 тыс. рублей за кв. м, то есть будущий собственник должен был заплатить 1,3 млрд рублей.

Прошлым летом в руководстве «Бахетле» прокомментировали «Реальному времени» вопрос с продажей нескольких торговых центров в Казани. В группе компаний добавили, что намерены и дальше избавляться от недвижимости, хотя сами супермаркеты домашней еды не исчезнут.



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Илина Хакимова