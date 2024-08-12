Следком предъявил экс-министру спорта Дагестана обвинение в содействии терроризму

Фото: Ирина Плотникова

Бывшему мэру Кизилюрта и экс-министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову, арестованному по делу о растрате, Следственный комитет предъявил обвинение в содействии терроризму и убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

В Басманном суде рассматривался вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшего чиновника. В начале заседания судья Борис Сафарин сообщил, что Магомедов обвиняется по части 2 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения), части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц) и части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

По делу также проходит бывший начальник управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Ему предъявлено обвинение только в растрате. Заседание суда по продлению меры пресечения прошло в закрытом режиме. Адвокаты после процесса отказались общаться с прессой. Арест обоим обвиняемым был продлен до 3 октября 2024 года.

Фигуранты были задержаны бойцами спецназа в октябре 2023 года. После задержания провели серию обысков в Махачкале и Кизилюрте, после чего обоих доставили в Москву на вертолете для избрания меры пресечения.

Рената Валеева