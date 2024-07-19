Деньги за клик: в Госдуме призвали запретить популярную игру Hamster Kombat

Фото: Мария Зверева

В Госдуме считают что игру Hamster Kombat в Telegram нужно запрещать. Игра, суть которой — кликать по хомяку, выбивая монетки, которые организаторы обещают когда-нибудь перевести в криптовалюту, негативно действует на россиян и может быть очередной разводкой мошенников. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился председатель Комитета Госдумы по финансовому рынке Анатолий Аксаков.

Игра появилась в мае этого года. Смысл игры простой: пользователю нужно «тапать», то есть нажимать, на картинку с мультяшным хомяком. Каждый «тап» приносит монеты. Чем больше монет — тем больше в итоге окажется награда. Сами авторы проекта (о которых, к слову, ничего неизвестно) уверяют, что их детище не просто кликер, а настоящий симулятор криптобиржи. Помимо основной механики в нем есть возможность настроить пассивный доход за внутриигровые монетки, а также приглашать друзей по реферальным ссылкам.

Аудитория у «хомяка» гигантская. Так, официальный канал в Telegram имеет 52 млн подписчиков, а канал на YouTube создатели и вовсе планируют зарегистрировать в Книге рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий в истории.

Анатолий Аксаков обратил внимание не только на основную «механику» игры, но и на наличие дополнительных заданий, за счет выполнения которых можно заработать побольше монет, или «усиления», позволяющие быстрее прокачивать хомяка. Например, одно из них — ежедневный просмотр роликов на YouTube, за которые дается сразу по 100 тысяч «хомякоинов». Сами по себе ролики безобидные — чаще всего они представляют собой выпуски Hamster News, в которых рассказывается о разных трендах и последних событиях из мира инвестиций. Однако тревожит не это, а динамика просмотров: так, последний на данный момент ролик набрал свыше 5 миллионов просмотров всего за 22 часа.

До этого запретить игру призывали уполномоченная по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Рената Валеева