Компания Microsoft закрыла россиянам доступ к тестированию нового поисковика Bing

Компания Microsoft закрыла пользователям из России доступ к новой версии поисковика Bing, который основан на искусственном интеллекте. При этом данное ограничение «легко обойти». Об этом заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, сообщают «Известия».

— Microsoft действительно не дает попробовать новую версию собственного поиска пользователям с российских IP-адресов. Однако ограничение легко обойти, используя VPN-сервисы, — рассказал он.

Отмечается, что перед регистрацией для тестирования нового поисковика нужно выбрать любой не российский IP-адрес. Эксперт объяснил, что в таком случае пользователь попадет в виртуальную очередь Microsoft.

Фото: wikipedia.org

По словам директора центра экспертизы R-Vision Григория Ревенко, срок ожидания в очереди составляет по меньшей мере неделю.

— По крайней мере так было в случае, когда компания тестировала сам чат-бот ChatGPT, — подметил Ревенко.

Также сообщается, что обновленная версия Bing работает на базе чат-бота с искусственным интеллектом (ChatGPT). Благодаря этому смогут получать более понятные ответы на интересующие их вопросы. Помимо этого, система будет работать и в формате диалога — если у пользователя возникнут какие-либо вопросы после ответа в поисковой выдаче, он сможет задать уточняющий вопрос и в результате получить на него ответ в деталях.

В сентябре 2022 года сообщалось, что новым президентом российского представительства корпорации Microsoft («Майкрософт Рус») стал Бенджамин Оуэн Орндорфф. На этом посту он сменил Кристину Тихонову. Также отмечалось, что Орндорфф — гражданин США. Он возглавил и другие юрлица Microsoft в России — «Майкрософт Девелопмент Центр Рус», «Майкрософт Пейментс Рус» и «Майкрософт Мобайл Рус» — Их главой являлся Михаил Сизов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов