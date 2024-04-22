Владелец ООО «Бахетле-Агро» решил ликвидировать компанию

Фото: Реальное время

Как стало известно «Реальному времени», единственный владелец ООО «Бахетле-Агро» Дмитрий Пудовкин решил ликвидировать организацию. Офис компании располагается в Казани, а сама она занимается сельским хозяйством. Генеральным директором «Бахетле-Агро» Пудовкин стал в ноябре 2023 года, на этом посту он сменил Жанну Леванову, руководившую компанией с 2021 года. За восемь месяцев до своего назначения Пудовкин выкупил 100% доли в уставном капитале организации на сумму 3,5 миллиона рублей. В разные годы «Бахетле-Агро» принадлежало ООО «Бахетле-1» и ООО «Терра Парк». Была в составе владельцев «Бахетле-Агро» и генеральный директор ООО «Бахетле» Муслима Латыпова.

Как следует из финансовой отчетности организации, по итогам 2023 года компания показала нулевую выручку, то есть не занималась реализацией собственной продукции. При этом еще годом ранее выручка составляла всего 30 тысяч рублей. Для сравнения, в 2021-м этот показатель равнялся 2,5 миллиона. При этом за счет прочих доходов чистая прибыль «Бахетле-Агро» в 2023 году составила 22 тысячи рублей.

Зарегистрированная в 2007 году организация начала свою деятельность со строительства крупного свиноводческого комплекса в Нижнекамском районе Татарстана: согласно данным, собранным в 2015 году комиссией Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции, с января по октябрь 2007 года в деревне Сухарево по заказу ООО «Бахетле-Агро» силами ООО «Камстройпроект» разворачивалось строительство огромного свиноводческого комплекса на 28,6 тысячи голов.

Столь масштабный проект в 2007 году чиновники Нижнекамского района презентовали на тот момент премьер-министру Татарстана Рустаму Минниханову. По словам тогдашнего гендиректора ООО «Бахетле-Агро» Льва Семенова, общая стоимость реализации инвестпроекта должна была составить 403,5 миллиона рублей. Более половины этой суммы должно было пойти на строительство капитальных объектов, 146 миллионов — на техническое оснащение свиноферм, а 54 миллиона — на приобретение высокопродуктивных племенных свиноматок, которые к 2008 году должны были обеспечить выход свинокомплекса на проектную мощность в 3 080 тонн свинины в год.

Однако по неизвестным причинам спустя несколько месяцев после визита Рустама Минниханова в Нижнекамский район работы по строительству свиноводческого комплекса остановились и уже не возобновлялись. А Лев Семенов, собиравшийся развивать свиноводство в Нижнекамском районе и готовивший документы на получение бюджетной субсидии на эти цели, в феврале 2008 года покинул пост гендиректора ООО «Бахетле-Агро». Позже он возглавил «Казанскую ярмарку», которую покинул в 2023 году. Подробнее о проекте «Бахетле-Агро» можно прочитать в материале «Реального времени».

Через несколько недель после выкупа Пудовкиным ООО «Бахетле-Агро» в Арбитражном суде Татарстана стартовало разбирательство с «Татагролизингом». «Бахетле-Агро» получило технику по договору финансовой аренды от АО «Росагролизинг». Однако впоследствии, когда компания уже вовсю пользовалась взятым имуществом, «Росагролизинг» продал технику своему региональному оператору «Татагролизинг». В списке истребуемой тогда «Татагролизингом» техники значились несколько уборочных комплексов, агрегаты для разбрасывания органических удобрений, машины первичной очистки зерна, погрузчики, тракторы и т. д.

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Артем Гафаров