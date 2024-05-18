OpenAI и Reddit заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Фото: Екатерина Петрова / Создано с помощью нейросети Kandinsky

OpenAI и Reddit объявили о партнерстве, в рамках которого контент Reddit будет использоваться для обучения чат-бота ChatGPT и других продуктов OpenAI. Об этом сообщается на сайте разработчика ChatGPT.

Сотрудничество обещает быть взаимовыгодным. OpenAI сможет использовать данные с платформы Reddit для улучшения работы своих ИИ-продуктов, что позволит им более эффективно обрабатывать и демонстрировать пользователям актуальный контент. В свою очередь, пользователи Reddit получат доступ к новым функциям, разработанным на базе ИИ. Также OpenAI станет рекламным партнером Reddit. Финансовые детали сделки не раскрываются.

Контент Reddit давно служит важным источником данных для обучения ИИ-моделей. По информации Bloomberg, 9 мая платформа обновила свою политику в отношении персональных данных. Генеральный директор Reddit Стив Хаффман подчеркнул, что лицензиаты не будут иметь доступ к личным данным пользователей, таким как личные сообщения, адреса электронной почты и номера телефонов.

После объявления о сделке акции Reddit на Нью-Йоркской фондовой бирже подорожали на премаркете на 17,75% до $66,39, однако позже рост замедлился.



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Екатерина Петрова