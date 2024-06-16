Apple анонсировала интеграцию продуктов OpenAI без финансовых обязательств

На прошедшей WWDC Apple анонсировала партнерство с OpenAI, предоставив ChatGPT место в своей экосистеме. Однако согласно информации от Bloomberg, ни одна из сторон пока не выплачивает друг другу денежные компенсации за это сотрудничество. Apple считает, что высокая степень узнаваемости, которую получит OpenAI на сотнях миллионов устройств Apple, эквивалентна денежным выплатам.

Кроме того, Apple ведет переговоры с другими компаниями, такими как Anthropic и Google, чтобы предоставить пользователям альтернативные чат-боты. Ожидается, что соглашение с Google на использование их чат-бота Gemini будет заключено позднее в этом году. На данный момент пользователи смогут отправлять запросы в модель GPT-4 от OpenAI на iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. В долгосрочной перспективе Apple планирует предлагать различные сторонние ИИ-сервисы, аналогично тому, как браузер Safari поддерживает разные поисковые системы.

Один из способов, который Apple рассматривает для монетизации такого партнерства, — это соглашения о разделении доходов. Такие соглашения предполагают, что Apple будет получать долю от прибыли, полученной ИИ-провайдерами от платных услуг, таких как подписка ChatGPT Plus.

Apple ожидает, что чат-боты и большие языковые модели (LLM) начнут оттягивать пользователей от традиционных поисковых систем. Это может отрицательно сказаться на доходах от сделки с Google, которая платит Apple миллиарды долларов за то, чтобы быть поисковой системой по умолчанию на iPhone. Поэтому соглашения о разделении доходов могут стать способом компенсировать возможные потери.



Екатерина Петрова