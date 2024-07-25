График выходных на 2025 год, участие Камалы Харрис в выборах президента США, новая магистраль в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 25 июля.
- Министерство труда, занятости и социальной защиты России опубликовало проект календаря праздников на 2025 год. Согласно ему, россиян ожидают длинные майские выходные: четыре дня с 1 по 4 мая и еще четыре дня с 8 по 11 мая. Кроме того, на новогодние каникулы запланировано 11 дней отдыха — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
- Кроме того, сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о работе филиалов иностранных банков в России. Согласно нововведению, на территории РФ можно открыть только один филиал банка другой страны. Помимо этого, он не имеет права открывать внутренние структурные подразделения или привлекать банковских платежных агентов.
- Президент России Владимир Путин исключил из состава президиума Госсовета РФ своего советника Игоря Левитина, а также глав пяти регионов и двух федеральных министров. Рустам Минниханов, с 2020 года возглавлявший комиссию по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», теперь стал председателем комиссии «Инфраструктура для жизни».
- Высшая квалифколлегия судей России выбрала Виталия Гильмутдинова кандидатом на пост главы Арбитражного суда Татарстана. Он начинал карьеру в 2003-м — в юридическом отделе регионального управления казначейства. С 2018 года и по настоящее время он руководит судебным составом в Арбитраже Поволжского федерального округа.
- Вице-президент США Камала Харрис официально объявила о своем участии в выборах на пост президента страны. Ей предстоит побороться за эту должность с Дональдом Трампом, который является кандидатом от Республиканской партии. Выборы запланированы на 5 ноября 2024 года — они станут юбилейными, 60-ми по счету.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона открыта к переговорам по урегулированию конфликта на территории Украины. Однако, по его словам, есть ряд условий, которые необходимо прояснить перед началом переговорного процесса.
- В Казани начался суд над троюродным племянником бывшего министра внутренних дел Татарстана Станиславом Мишенькиным, а также его подельником — Ильнаром Муртазиным. Их обвиняют в приобретении, перевозке и хранении мефедрона. Оба фигуранта признали вину и просили о рассмотрении дела в особом порядке, но эту возможность заблокировал прокурор, и суд с ним согласился. Ныне обвиняемых задержали с поличным 1 октября прошлого года, однако уже на следующий день Мишенькина освободили и передали ему потенциальный вещдок — мобильный телефон. По результатам такого решения замначальника ОП «Юдино» Анатолий Григорьев получил статус обвиняемого в превышении полномочий и помехах следствию, а начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул руководящую должность. Рапорт об отставке главы МВД Татарстана Артема Хохорина источники «Реального времени» также связывают с этой историей.
- Сегодня на острове Валаам состоялась встреча президентов России и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств посетили молебен в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовню Царственных страстотерпцев, после чего продолжили общение. До конца дня они планируют обсудить вопросы, касающиеся развития белорусско-российских отношений, союзных проектов, региональной безопасности и международной повестки.
- Владимир Путин также провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Сирии и развитие торгово-экономических отношений между двумя странами. Башар Асад отметил, что очень рад этой встрече, которая совпала с юбилеем установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. Он подчеркнул, что за прошедшие десятилетия отношения между нашими странами сохранили высокий уровень доверия. Это, по его словам, свидетельствует о зрелости народов наших стран.
- Сегодня стало известно, что в Казани появится новая магистраль, которая соединит улицу Кулагина и Фермское шоссе. Согласно плану, дорога пройдет вблизи строящегося жилого комплекса «Алтын Яр». Площадь границ проекта составляет 65,6 тыс. квадратных метров, а под строительство дороги зарезервируют или изымут 73 земельных участка.
- В IT-парках Татарстана запустили функцию выявления нарушителей с помощью системы искусственного интеллекта. На первом этапе камеры с ИИ будут выявлять курильщиков и через громкоговорители информировать о нарушении.
- Дом Валтреста «Татваленок» на пересечении улиц Татарстан и Марджани в Казани получил статус памятника истории и культуры. Здание, построенное в начале прошлого века, проходило экспертизу с сентября 2023 года. Оно было предназначено для стахановцев и специалистов валяльно-фетровой фабрики имени секретаря Татарского обкома ВКП(б) М.О. Разумова и считалось большим шагом в истории казанской архитектуры.
- Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал, что работает над законопроектом о запрете работы алкомаркетов по выходным. Он считает, что это второй по популярности запрос от граждан после запрета о «наливайках».
Ключевые события 883-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские военные нанесли удар «Искандерами» по Харьковскому бронетанковому заводу — уничтожены два цеха по ремонту бронетехники.
- За сутки в ходе СВО авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск уничтожили до пяти американских БМП Bradley на площадке c иностранной военной техникой, склад горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пункт базирования безэкипажных катеров.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 382 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 660 танков и других боевых бронированных машин, 1 383 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 363 орудия полевой артиллерии и минометов, 24 046 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Олег Исаков
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