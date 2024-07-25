Поехали за наркотиком на «Делимобиле»: в Казани судят троюродного племянника экс-главы МВД Татарстана

Подсудимый Станислав Мишенькин (слева) и его адвокат. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Кировском райсуде Казани стартовал процесс по делу о приобретении, перевозке и хранении мефедрона в значительном размере. В преступлении обвиняют двоих — уроженца Тюмени Станислава Мишенькина, троюродного племянника бывшего министра внутренних дел Татарстана, и его приятеля Ильнара Муртазина. Оба признали вину, просили о рассмотрении дела в особом порядке, но эту возможность заблокировал прокурор, передает журналист «Реального времени» из суда.



Оба подсудимых являются коммерсантами. Мишенькин возглавляет компанию по организации отдыха и развлечений «Золотая рыбка» в Верхнеуслонском районе, Муртазин, согласно открытым данным, ранее руководил компанией «Юрэкс», ныне ликвидированной.



Первое заседание по делу длилось от силы полчаса. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Впрочем, на заседании Мишенькин представился экономистом ООО «Абсолют», а Муртазин — менеджером по продажам в ПСК «Виктория». Последний сообщил: на его иждивении с 2022 года находятся двое чужих детей — близнецы 12 лет, с матерью которых ранее он был знаком.

Когда гособвинитель Ильнур Мухаметзянов огласил обвинение по делу, судья поинтересовался: признают ли фигуранты вину. «Полностью признаю», — сообщил Муртазин. «У меня такая же позиция», — сообщил Мишенькин.

Их адвокаты Радмир Галимов и Марат Мухтаров свою позицию по обвинению обещали выразить в прениях.

Представитель прокуратуры Ильнур Мухаметзянов возражал против особого порядка. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сегодня обвиняемые поддержали ранее поданное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Но представитель прокуратуры Кировского района выразил свое несогласие, сославшись на необходимость объективной оценки всех доказательств по делу.



В итоге судья постановил: дело будет рассматриваться в общем порядке.



По версии СК и прокуратуры Татарстана, преступление оба совершили 1 октября 2023 года в течение нескольких часов, причем оба на тот момент являлись потребителями наркотических средств. Сначала в квартире Мишенькина сговорились приобрести наркотики, затем, как полагают силовики, хозяин со своего мобильника оплатил заказ в неустановленном интернет-магазине на сумму 4 тысячи 967 рублей и получил от продавца координаты «закладки» с мефедроном в районе лесопарка «Лебяжье» с описанием местности. В продолжение совместных действий тот же Мишенькин уже на улице Профсоюзной через приложение «Делимобиль» арендовал иномарку Nissan Qashqai, и они с Муртазиным отправились искать указанное место, считает сторона обвинения.

На заседании Ильнар Муртазин рассказал, что он содержит двух чужих детей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Поиски были удачными, однако выезжающая из леса машина привлекла внимание экипажа ДПС. Поведение водителя вызвало сомнение у полицейских. В 20 часов 10 минут 1 октября 2023 года иномарку остановили. А уже через час при понятых в ее салоне сотрудники следственно-оперативной группы из ОП «Юдино» обнаружили круглый пластичный комок, упакованный в изоленту черного цвета. Он лежал на коврике у правой передней двери автомобиля.



Позже эксперты установили — порошкообразное вещество содержало 1,94 грамма мефедрона. При этом на изоленте и пакете, в который паковали «дурь», нашли биологические следы Мишенькина и еще как минимум одного мужчины, но не Муртазина.



Суд решил, что дело Мишенькина и его приятеля будет рассматриваться в общем порядке. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

За покупку, хранение и перевозку такой партии без цели сбыта обвиняемым грозит от штрафа в 40 тысяч рублей до 3 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Причем обвиняемый экономист Муртазин уже имеет погашенную судимость за аналогичное преступление — в первый раз его наказали уголовным штрафом в 10 тысяч рублей по приговору Советского райсуда Казани.

Более серьезное обвинение в связи с этой историей предъявлено теперь уже бывшему начальнику полиции — замначальника ОП «Юдино» Анатолию Григорьеву. Ему инкриминируют превышение полномочий с тяжкими последствиями, вмешательство в расследование дела (ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 294 УК РФ). До суда это дело пока не дошло.



По версии сотрудников Следкома, после описанных выше событий Мишенькина поместили в изолятор временного содержания, откуда его выпустили по приказу Григорьева. Причем вернули и мобильник, который должны были приобщить в качестве вещественного доказательства преступления. Следователи полагают, команду на освобождение Григорьев получил сверху. По этой истории допрашивался начальник полиции УВД Казани Ильнур Хаялиев, который впоследствии оставил свой пост.

По данным источников «Реального времени», именно на фоне этой истории решение уйти в отставку принял и Артем Хохорин, возглавлявший МВД Татарстана 11 лет.

...Допрос свидетелей по делу о покупке и перевозке наркотиков планируют начать 6 августа.

Ирина Плотникова