Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах президента США
Вице-президент США Камала Харрис официально заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. На предстоящих выборах ей предстоит посоперничать с «республиканцем» Дональдом Трампом.
В конце прошлой недели действующий президент Штатов Джо Байден сообщил о выходе из президентской гонки. На следующий день, 22 июля, Харрис направила уведомление о выдвижении на пост главы государства в избирательную комиссию США.
Позже был проведен опрос поддержки кандидатов. Согласно его результатам, вице-президента поддерживают 44% респондентов, а экс-президента Дональда Трампа — 42%.
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