Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах президента США

Фото: Максим Платонов

Вице-президент США Камала Харрис официально заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. На предстоящих выборах ей предстоит посоперничать с «республиканцем» Дональдом Трампом.

В конце прошлой недели действующий президент Штатов Джо Байден сообщил о выходе из президентской гонки. На следующий день, 22 июля, Харрис направила уведомление о выдвижении на пост главы государства в избирательную комиссию США.

Позже был проведен опрос поддержки кандидатов. Согласно его результатам, вице-президента поддерживают 44% респондентов, а экс-президента Дональда Трампа — 42%.

Олег Исаков